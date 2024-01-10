10-11 Ocak İzmir elektrik kesintisi! GEDİZ İzmir elektrik kesintisi listesi! Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrikler ne zaman gelecek?

10 Ocak 2024 17:43 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 17:45

İzmir elektrik kesintisi 10-11 Ocak! Bugün ve yarınki İzmir GDZ elektrik kesintisi son dakika bilgileri paylaşıldı. İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, neden elektrikler yok soruları yanıt buldu. Peki, Gediz elektrik arıza takibi nasıl yapılır? İşte Gediz elektrik arıza takip sorgulama! İzmir Karabağlar, Bornova, Karşıyaka ve Buca elektrik kesintisi bilgileri…

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10-11 OCAK

İzmir’de ilçelere göre planlı elektrik kesintileri şu şekildedir:

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

KAYAKÖY ( CAMİ SK. HASAN ÇAVUŞ SK sultanselim çıkmazı )

KAYAKÖY MH. ( ADNAN MENDERES CD. AKIN ÇK. AKKAŞ SK. AKTAŞ SK. ATATÜRK CD. BAŞTÜRK ÇK. BERBER ÇK. BEY ÇK. BEYAZIT SK. BUKET SK. ÇAKIRCALI SK. ÇAMURLUK SK. ÇAVDAR ÇK. ÇAVUŞ ÇK. ÇELEBİ CD. ÇİÇEK SK. DEPO SK. DERE SK. DEVECİ ÇK. DİLSİZ SK. DİNÇ SK. DOĞAN ÇK. DORUK DOYRANLI YOLU ERDEM SK. FATİH SULTAN MEHMET SK. FAVZİ ÇAKMAK SK. KABAKOĞLU ÇK. KALE MEYDANI CD. KANARYA SK. KAYA ÇK. KAYAKÖY KAYALAR SK. KAZIM KARABEKİR CD. MALAZGİRT SK. MEHMET AKİF CD. MEŞE ÇK. MEVLANA SK. MEZARLIK SK. MUHTAR ÇK. NAMIK KEMAL CD. NAR SK. ONBAŞI SK. ORKİDE ÇK. SAKARYA SK. SARIGÖLLÜ ÇK. SEVER ÇIKMAZI SULTAN SELİM ÇK. ŞİRİNBEBE ÇK. TÜRK SK. ÜÇ HAZİRAN CD. VURAL SK. YASEMEN ÇK. ZAMBAK ÇK. ZEYTİN )

Kesinti ID : 2783868

Saat : 9:45 - 15:45

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

1. KADRİYE MH. ( 607. SK. 628. SK. 697. SK. 697/3. SK. 697/5. SK. 697/9. SK. 701. SK. 701/1. SK. 701/2. SK. 702. SK. 703. SK. 704. SK. 705. SK. 706. SK. 708. SK. 709. SK. 733. SK. 734. SK. 738. SK. 739. SK. 795. SK. 796. SK. 797. SK. 797/1. SK. )

DUATEPE ( 607. SK. 631. SK. )

Kesinti ID : 2783878

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

GÜZELHİSAR ( GÜZELHİSAR TEPE 17/30 17/44 MESCİT SK. )

GÜZELHİSAR MH. ( BALABANPAŞA BALABANPAŞA SK. ÇAMALTI SK. ÇARŞI SK. HAMAM SK. KÖPRÜLÜ 1. SK. KÜLTÜR KÜLTÜR SK. MERKEZ CD. OLUKLU ÇEŞME SK. SEYHAN SK. TABAKHANE TABAKHANE SK. TEPE 1. SK. )

Kesinti ID : 2783923

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BOSTANLI ( BESTEKAR YUSUF NALKESEN SK. )

BOSTANLI MH. ( 1735. SK. 1809. SK. 1810. SK. 1811. SK. 1813. SK. 1821. SK. 6345. SK. 6350. SK. CEMAL GÜRSEL CD. CENGİZ TOPEL PARKI İÇİ YOLU NAZAN ÖNCEL CADDESİ SADİ HOŞSES PARKI İÇİ YOLU TARIK DURSUN SK. )

Kesinti ID : 2784052

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ATATÜRK ( 220. SK. )

KOZAĞAÇ ( 209. SK. GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BLV. )

KOZAĞAÇ MH. ( 211. SK. 213. SK. 215. SK. 217. SK. 220. SK. 226. SK. 228. SK. 228/1. SK. 235. SK. 248. SK. )

Kesinti ID : 2784039

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ GDZ TELEFON NUMARASI

İzmir elektrik dağıtım şirketi Gediz Elektrik’tir. İzmir’deki elektrik arıza takip ve sorgulama için 186’yı arayarak bulunduğunuz bölgedeki elektrik kesintilerini öğrenebilir, elektrik kesintisinin ne zaman biteceği, arızanın nedeni ve varsa planlanmış kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Gediz Elektrik telefon numarası ise 0232 477 26 00, WhatsApp iletişim numarası ise 0232 186 00 00 ‘dır.