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    • Haberler > Hayatın İçinden > Ankara Metrosu neden çalışmıyor, arıza mı var? 14 Aralık Ankara metro ne zaman çalışacak?

    Ankara Metrosu neden çalışmıyor, arıza mı var? 14 Aralık Ankara metro ne zaman çalışacak?

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ankara Metrosu neden çalışmıyor, arıza mı var? 14 Aralık Ankara metro ne zaman çalışacak?
    Ankara, Metro

    14 Aralık günü Ankara metrosunda yaşanan sefer aksaklıklarının ardından vatandaşlar zor anlar yaşadı. Arama motorlarında ise Ankara Metrosu neden çalışmıyor, arıza mı var? 14 Aralık Ankara metro ne zaman çalışacak? soruları araştırıldı.

    Ankara Metrosu neden çalışmıyor? merak edildi. Ankara'da metro ile ulaşım sağlayan vatandaşlar sefer aksaklıklarının üzerine Ankara Metrosu neden çalışmıyor, arıza mı var? 14 Aralık Ankara metro ne zaman çalışacak? sorularını araştırdı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

    ANKARA METROSU NEDEN ÇALIŞMIYOR?

    14 Aralık günü akşama doğru Ankara metrosunda ihtihar girişimi olduğu hakkında sosyal medyada iddialar mevcut. Henüz olay ile ilgili resmi bir açıklama ve bilgi bulunmamaktadır.

    Yolcuların Batıkent durağında indirildiği bilinmekte. 

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