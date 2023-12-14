14 Aralık 2023 17:36 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 17:39

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankara Metrosu neden çalışmıyor? merak edildi. Ankara'da metro ile ulaşım sağlayan vatandaşlar sefer aksaklıklarının üzerine Ankara Metrosu neden çalışmıyor, arıza mı var? 14 Aralık Ankara metro ne zaman çalışacak? sorularını araştırdı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

ANKARA METROSU NEDEN ÇALIŞMIYOR?

14 Aralık günü akşama doğru Ankara metrosunda ihtihar girişimi olduğu hakkında sosyal medyada iddialar mevcut. Henüz olay ile ilgili resmi bir açıklama ve bilgi bulunmamaktadır.

Yolcuların Batıkent durağında indirildiği bilinmekte.