Azerbaycan'da deprem mi oldu? Son dakika! 7 Aralık Azerbaycan'da deprem kaç büyüklüğünde oldu? Son depremler listesi!
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Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
7 Aralık günü Azerbaycan'da meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar deprem mi oldu? sorusuna yanıt aradı. Merak edilenler arasında yer alan Azerbaycan'da deprem mi oldu? Son dakika! 7 Aralık Azerbaycan'da deprem kaç büyüklüğünde oldu? sorularının yanıtı haberimizde... İşte son depremler listesi!
Azerbaycan'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? merak ediliyor. 7 Aralık günü sabah saatlerinde meydana gelen depremin detayları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son depremler listesinde yer alan depremler araştırılırken Azerbaycan'da deprem mi oldu? Son dakika! 7 Aralık Azerbaycan'da deprem kaç büyüklüğünde oldu? sorularına da yanıt arandı.
AZERBAYDAN'DA DEPREM Mİ OLDU?
7 Aralık günü saat 08.16'da Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 68 kilometre olarak açıklandı.
AZERBAYCAN DEPREM CAN KAYBI VAR MI?
Bugün meydana gelen depremde can kaybı olup olmadığı merak edildi.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, depremde herhangi bir hasar ya da can kaybı olmadığı ifade edildi.