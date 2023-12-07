Azerbaycan'da deprem mi oldu? Son dakika! 7 Aralık Azerbaycan'da deprem kaç büyüklüğünde oldu? Son depremler listesi!

7 Aralık 2023 08:47 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 08:52

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Azerbaycan'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? merak ediliyor. 7 Aralık günü sabah saatlerinde meydana gelen depremin detayları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son depremler listesinde yer alan depremler araştırılırken Azerbaycan'da deprem mi oldu? Son dakika! 7 Aralık Azerbaycan'da deprem kaç büyüklüğünde oldu? sorularına da yanıt arandı.

AZERBAYDAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

7 Aralık günü saat 08.16'da Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 68 kilometre olarak açıklandı.

AZERBAYCAN DEPREM CAN KAYBI VAR MI?

Bugün meydana gelen depremde can kaybı olup olmadığı merak edildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, depremde herhangi bir hasar ya da can kaybı olmadığı ifade edildi.