15 Aralık 2023 16:39 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 16:45

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nu 4 puanla 4. sırada tamamladı. Karşılaşmada gol atan isimler Cenk Tosun ve Emrecan Terzi oldu. Performansı ile dikkatleri çeken oyuncu hakkında merak edilenler arasında Emrecan Terzi kimdir? Beşiktaş'ın golünü atan Emrecan Terzi kaç yaşında, hangi mevkii oynuyor? soruları yer aldı.

EMRECAN TERZİ KİMDİR?

Emrecan Terzi, 5 Ocak 2004 yılında doğdu. Süper Lig ekibi olan Beşiktaş'ta forma giyen genç futbolcu sol bek mevkiinde oynuyor.

EMRECAN TERCİ HANGİ MEVKİİ OYNUYOR?

Emrecan Terzi sol bek mevkiisinde oynamaktadır.

Beşiktaş, dün akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano ile karşılaştı. Deplasmanda oynanan maçta kazanan Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ın gollerini ise Cenk Tosun ve Emrecan Terzi kaydetti. Altyapıdan oyuncuların yer aldığı maçta 36. dakikada ilk golü Cenk Tosun atarkem 88. dakikada ikinci golü Emrecan Terzi attı.