Gaziantep uçuşlar iptal mi? 8- 9 Aralık Gaziantep uçuşları neden iptal edildi?
- Güncelleme Tarihi:
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları (THY), Gaziantep uçuşları ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar Gaziantep uçuşlar iptal mi? 8- 9 Aralık Gaziantep uçuşları neden iptal edildi? sorularına yanıt aradı.
Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal olan uçuşlar vatandaşın gündeminde yer aldı. THY'nin açıklamasının ardından arama motorlarında Gaziantep uçuşlar iptal mi? 8- 9 Aralık Gaziantep uçuşları neden iptal edildi? soruları araştırıldı.
GAZİANTEP UÇUŞLAR İPTAL Mİ?
THY, Gaziantep'te bugün ve yarın için planlanan 18 tarifeli seferini iptal edildiğini duyurdu. Yolcular uçuşlarına ilişkin detaylı bilgiyi "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" adresi üzerinden görüntüleyebilecek.
GAZİANTEP UÇUŞLAR NEDEN İPTAL EDİLDİ?
THY, Gaziantep'te 18 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın sefer iptalleri yapıldığı duyurdu.