8 Aralık 2023 17:23 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 17:32

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal olan uçuşlar vatandaşın gündeminde yer aldı. THY'nin açıklamasının ardından arama motorlarında Gaziantep uçuşlar iptal mi? 8- 9 Aralık Gaziantep uçuşları neden iptal edildi? soruları araştırıldı.

GAZİANTEP UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

THY, Gaziantep'te bugün ve yarın için planlanan 18 tarifeli seferini iptal edildiğini duyurdu. Yolcular uçuşlarına ilişkin detaylı bilgiyi "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

GAZİANTEP UÇUŞLAR NEDEN İPTAL EDİLDİ?

THY, Gaziantep'te 18 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın sefer iptalleri yapıldığı duyurdu.