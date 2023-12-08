8 Aralık 2023 15:59 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 16:07

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın en düşük puanını alan bir gelin ve kayınvalide yarışmaya veda etti. İzleyicilerin gündeminde ise hangi gelinin bugün elendiği yer aldı. Bugün ekranlara gelen bölümde bilezikleri kazanan isim merak edilirken Gelinim Mutfakta'da bugün kim elendi? 8 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta kim kazandı, bilezikleri kim aldı? soruları araştırıldı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM ELENDİ?

Bugün ekranlara gelen bölümde bir isim veda etti. Haftanın en düşük puanını alan gelin Aleyna oldu.

8 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününde çeyrek altını İrem alırken bilezikleri Tuğba kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

8 Aralık günü ekranlara gelen programda puan durumu şöyle:

Tuğba: 12

İrem: 12

Yeşim:9

Aleyna:11

BU HAFTA FİNALİNDE PUAN DURUMU NEDİR?

Hafta toplamında oluşan puan durumu:

Tuğba: 75

İrem: 56

Yeşim: 71

Aleyna: 52