14 Aralık 2023 14:35 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 14:40

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

30 Haziran'da biten sağlık raporu geçerlilik süresi 31 Haziran'a uzatılmıştı. Vatandaşlar ise 2024 yılına girmemize kısa süre kala merak edilenler arasında İlaç raporları uzatıldı mı 2023- 24? Son dakika! Sağlık raporları geçerlilik süresi uzatıldı mı, son durum nedir? soruları yer aldı. Detaylar...

İLAÇ RAPORLARI UZATILDI MI 2023-24?

İlaç raporlarının süresi en son 31 Aralık 2023 tarihine uzatılmıştı. 2024 yılı sağlık raporu süresi hakkında henüz bir uzatılma duyurusu yapılmadı. Gelişmeler oldukça haberimizi güncelleyeceğiz.

SGK tarafından yapılan açıklama şöyle olmuştu:

"Kurumumuz tarafından daha önce 31.12.2022 tarihine kadar süreleri uzatılmış tüm ilaçların rapor süreleri 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. İlaçları, SUT hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında sözleşmeli eczanelerden temin edebilirsiniz."