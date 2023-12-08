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    • Haberler > Hayatın İçinden > PTT kargo hafta sonu çalışıyor mu? 8 Aralık PTT Cumartesi günü açık mı, saat kaça kadar?

    PTT kargo hafta sonu çalışıyor mu? 8 Aralık PTT Cumartesi günü açık mı, saat kaça kadar?

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    PTT kargo hafta sonu çalışıyor mu? 8 Aralık PTT Cumartesi günü açık mı, saat kaça kadar?
    Ptt, Ptt Kargo

    PTT kurumunda işleri olan vatandaşlar PTT kargo çalışma saatlerini araştırırken PTT kargo hafta sonu çalışıyor mu? 8 Aralık PTT Cumartesi günü açık mı, saat kaça kadar? sorularına da yanıt aradı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

    Hafta sonu PTT kargo ile işi olan vatandaşlar çalışma günlerini araştırdı. Cumartesi günü PTT kurumunda işleri olan vatandaşların merak ettiği PTT kargo hafta sonu çalışıyor mu? 8 Aralık PTT Cumartesi günü açık mı, saat kaça kadar? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte merak edilenler...

    PTT CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

    Merkez PTT şubelerinin dışında diğer şubeler Cumartesi hizmet vermemektedir.

    PTT HAFTA SONU SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

    Hafta sonları PTT hizmet vermemektedir. Sadece Merkez PTT şubeleri açıktır.

    PTT kargo hafta sonu çalışıyor mu? 8 Aralık PTT Cumartesi günü açık mı, saat kaça kadar?

    2023 PTT ÇALIŞMA SAATLERİ!

    PTT, 08.30-17.00 veya 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

    12.30’da ise öğle arası yapılmaktadır. 13.30'da öğle arasının bitmesinin ardından hizmet vermeye devam etmektedir.

     

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