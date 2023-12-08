8 Aralık 2023 17:10 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 17:20

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hafta sonu PTT kargo ile işi olan vatandaşlar çalışma günlerini araştırdı. Cumartesi günü PTT kurumunda işleri olan vatandaşların merak ettiği PTT kargo hafta sonu çalışıyor mu? 8 Aralık PTT Cumartesi günü açık mı, saat kaça kadar? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte merak edilenler...

PTT CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Merkez PTT şubelerinin dışında diğer şubeler Cumartesi hizmet vermemektedir.

PTT HAFTA SONU SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Hafta sonları PTT hizmet vermemektedir. Sadece Merkez PTT şubeleri açıktır.

2023 PTT ÇALIŞMA SAATLERİ!

PTT, 08.30-17.00 veya 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

12.30’da ise öğle arası yapılmaktadır. 13.30'da öğle arasının bitmesinin ardından hizmet vermeye devam etmektedir.