Sandık Kokusu Filiz kimdir? Sandık Kokusu Filiz gerçek adı ne?

5 Aralık 2023 16:49 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 18:00

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yeni dizi Sandık Kokusu 6 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor. Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu ile ilgili yeni detaylar belli oluyor. İlk bölüm fragmanıyla birlikte dizi severler ünlü oyuncu Demet Akbağ’ın da yer aldığı ve konusu ile heyecan uyandıran dizideki oyuncuları araştırdı. Peki Sandık Kokusu başrolleri kimler paylaşıyor? Sandık Kokusu Filiz kim? Sandık lekesi Filiz’i hangi sürpriz oyuncu oynuyor.

SANDIK KOKUSU FİLİZ KİMDİR?

Sandık Kokusu'nun Filiz'i Demet Akbağ oldu. Usta oyuncu Demet Akbağ çarşamba günü başlayacak yeni dizisi “Sandık Kokusu”nda Filiz karakterine hayat veriyor. Sandık Kokusu'nda Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ anne - kız olarak ekranlarda olacak.

Senaryoyu okur okumaz Filiz’i sevdiğini söyleyen Demet Akbağ Filiz rolü hakkında ”Filiz evliliğinde aldığı, akla hayale gelmeyecek darbenin travmasına rağmen hayat enerjisini hiç yitirmemiş bir kadın. Bakımlı, süslü, kendine gösterdiği özen ile alımlı tatlı bir yanı var. Ama aynı zamanda izledikçe seyirci görecek ki içinde duygusal, kırılgan halen travmanın acısını yaşayan bir kadın var… Yapım şirketinden, senaryo yazarına; yönetmeninden oyuncu kadrosuna itiraz edilemez bir teklif idi. Etkileyici bir hikaye, okurken çok sevdiğim bir proje…” dedi.

DEMET AKBAĞ KİMDİR?

Demet Akbağ, 23 Aralık 1959 tarihinde Denizli'de doğdu. Çocukluğu Denizli’de geçiren Akbağ, İstanbul Kız Lisesi’nde başladığı lise eğitimini Erenköy Kız Lisesi’nde bitirdi. 1982 senesinde İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi. 21 yaşında iken muhasebeci İskender Akbağ yaptığı ilk evliliği dört yıl sürdü.

Okulu bitirdikten sonra Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda amatör olarak başladığı oyunculuğu, 1980'li yıllarda Kent Oyuncuları, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi tiyatro topluluklarında profesyonel olarak sürdürdü. Sinemada ilk defa 1986'da Zeki Ökten'in Davacı adlı filminde rol aldı. Aynı yıl, mimar Saim Arpat ile ikinci evliliğini yaptı; çift sekiz ay sonra ayrıldı. 1987'de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "Yılın Televizyon Yıldızı" seçildi. Sanatçı, üçüncü evliliğini 1999'da tekstilci Zafer Çika ile yaptı, bu evlilikten 2000'de Ali adında bir oğlu oldu.

1993'te Tersine Dünya adlı filmdeki rolü ile Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülü aldı. 1995 yılında Yılmaz Erdoğan ile birlikte Bir Demet Tiyatro adlı TV programını hazırladı. Bu yapım yedi yıl boyunca yayınlandı. TV dizisinin yanı sıra dört yıl boyunca Beşiktaş'ta bir tiyatro salonunda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol aldı. Bu iki projenin sonucu olarak Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) kuruldu. BKM yapımı olan Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?, Bana Bir Şeyhler Oluyor ve Haybeden Gerçeküstü Aşk oyunları ve Ölümsüz Aşk dizisinde rol aldı.

Vizontele, Vizontele Tuuba, Organize İşler, Neredesin Firuze sinema filmlerinde başrol oynadı. Vizontele ile Altın Portakal; Neredesin Firuze ile Sadri Alışık ve SİYAD ödüllerini kazandı. 2011 yılında atv'de yayımlanan İstanbul'un Altınları adlı dizide başrol oynadı. Dizi yayından kaldırıldıktan sonra TV hayatına pasif olarak devam eden Akbağ, 2013 baharına gelince Show TV'de Murat Başoğlu tarafından sunulan Benzemez Kimse Sana isimli taklit yarışma programında Seyfi Dursunoğlu ve Erol Evgin ile birlikte jüri üyeliği yaptı. 2013 yılında Show TV'de yayımlanan Sevdaluk adlı dizide Adalet karakterini, 2015 yazına doğru "Niyazi Gül Dörtnala" filminde Sultan Şahmerdan karakterine hayat verdi. Kış Uykusu ve Eyyvah Eyvah 3 filmlerinde rol aldı. 2016-2018 yılları arasında yaz aylarında Show TV'de yayımlanan "Demet Akbağ ile Çok Aramızda" adlı şaka programını sundu.

2019 yılının Mart ayında eşi Zafer Çika'yı trafik kazası sonucunda kaybetti.