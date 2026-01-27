Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
“İnsan için en faydalı şey nedir?”

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Babaeski'de, Fâtih Sultân Mehmet Hân zamânında yaşamış olan Ahmed Baba bir “Allah dostu” olup, Babaeski'ye adını veren, budur.

Bir kişi bu zâta gelerek;

“İnsan için en faydalı şey nedir efendim?” diye sordu.

Büyük velî;

“İyi arkadaştır” buyurdu.

“En zararlı şey nedir hocam?”

Cevâbında;

“Kötü arkadaştır. Ancak kötü arkadaş yalnız insandan olmaz. Seni doğru yoldan uzaklaştıran her şey; meselâ okuduğun kitap zararlıysa, o bile kötü arkadaş'tır” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de sohbetinde;

“Peygamber Efendimizin her sözü, her hâli İslâmiyettir. Onun herhangi bir sözüne, hattâ oturuşuna, kalkışına, bakışına îtiraz etmek, küfür’dür. Çünkü O, açık duran bir Kur’ân-ı kerîmdir. Kur’ân-ı kerîm’in yaşayan şeklidir. Cenâb-ı Hak’ın râzı olmadığı bir söz, bir fiil, bir hareket ve bir bakış, Onda olmaz” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de bu zâta;

“Efendim, Allahü teâlânın sevdiği kullar nasıl olur?” diye sordular.

Mübârek zât;

“Hâdiselerin değişmesi, onların ahlâklarını değiştirmez. Başkalarının ayıplarına bakmaz, dâima kendi ayıp ve kusurlarını görürler. Kendilerini hiçbir Müslümandan üstün bilmez, hepsini kendinden üstün görürler” buyurdu.

