Tokatlı Ozan Diren TÜSİAD’ın başkanı olacak

Türkiye’nin önde gelen patronlarının örgütü olan Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 2010 yılında makas değiştirerek Anadolu’ya açılma kararı aldı. Ve TÜSİAD Anadolu’nun neredeyse bütün illerinde kurulmuş bulunan SİAD’ların oluşturduğu TÜRKONFED’e katılma kararı aldı.

O güne kadar İstanbul’un biraz da İzmir’in önde gelen sanayicilerinin üye olduğu TÜSİAD böylece Anadolu’da başarı hikâyeleri yazan iş insanları ile buluşma şansı yakaladı.

Süreç içinde TÜRKONFED’den TÜSİAD’a üyeler gelmeye, yönetime yeni isimler girmeye başladı. Ve ilk büyük değişim TÜRKONFED’de de başkanlık yapan Orhan Turan’ın TÜSİAD başkanı olması ile gerçekleşti.

Elâzığlı Orhan Turan; Koç, Sabancı, Eczacıbaşı, Özilhan gibi soyadlarının liderlik yaptığı TÜSİAD’a başkan seçilmişti.

Aslında Eczacıbaşı İzmir’den, Sabancı Adana’dan gelmişti… Özilhan da Kayseriliydi ama her nasılsa onlar öyle bilinmiyordu. Bu yüzden Elâzığlı Orhan Turan’ın başkan seçilmesi büyük değişim olarak görüldü.

Üstelik Orhan Turan bir KOBİ olarak başladığı iş hayatında uluslararası boyutlarda bir şirket çıkarmayı başarmıştı.

Ozan Diren

Orhan Turan’ın görev süresi 15 Ocak’ta sona eriyor. Yerine kim mi geliyor… Sıkı durun bu defa da Tokatlı Diren ailesinden Ozan Diren’in ismi belirlendi. Ozan Diren bir aile markası olan Dimes’i yeni yatırımlarla farklı bir kulvara taşıdı. Meyve Suyu Sanayicileri Derneği’nde başkanlık yaptı. TOBB’da sektör başkanı olarak seçildi. TÜRKONFED’in başkan yardımcısı oldu. Hâlen de TÜSİAD’da başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi seçim öncesi üyelere Ozan Diren önerisini gönderdi. Ozan Diren’in başkanlığının netleşmesinden sonra çok sayıda Tokatlı kurum ve kuruluş başarı mesajı yayınladı.

Yönetimde de değişiklikler olacak gibi. Mesela İzzet Özilhan ve Perihan İnci başkan yardımcısı olabilir. Aynı yazıda Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı için de Ömer Aras’ın devam etmesi önerisi getirildi. Yani TÜSİAD’da yeni dönemde Ömer Aras görevini sürdürecek.

Nail Balin

2026 iş dünyasının seçim yılı olacak

Önümüzdeki yıl yani 2026 iş dünyasının seçim yılı… TÜSİAD seçim yapıyor. Esnaf odalarının seçimleri var. İlkbaharda ihracatçı birlikleri yönetimlerini seçecek. Sonbaharda ise oda ve borsalarda seçim olacak. Siz okurlarımıza seçimlere ilişkin perde arkası gelişmeleri zaman zaman aktarıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu konudaki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Odalarda başkanların çoğuna rakipler çıkıyor. Birliklerde ise çok aday var. Mesela İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde Malatyalı adaylar yarışıyor. Hâlen Başkan Yardımcısı olan Mustafa Paşahan’a karşı Timur Bozdemir adaylığını açıkladı. Şimdi de Bozdemir’in listesi şekillenmeye başladı. Son olarak bir zamanlar bu kuruma başkan adayı olan Veysi Balin’in oğlu Nail Balin yarışa katıldı. Balin yeni dönemde Timur Bozdemir’in yanında yer alacağını açıkladı.

Bu arada İHBİR’de Kazım Taycı kesin olarak aday olduğunu açıklayan isimler arasına katıldı.

Maden İhracatçıları Birliği’nde ise Eskişehir’in başarılı sanayicilerinden Çekiçler Mermer’in kurucularından Metin Çekiç adaylığını açıkladı. Bu birlikte daha önce de Ali Kahyaoğlu aday olduğunu bildirmişti.

Hediye Güral

TGA’nın yeni yönetimi seçildi

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nda (TGA) beklenen seçim gerçekleşti. Türkiye’nin iç ve dış turizm pazarında bir marka ve cazibe merkezi olması için çalışmalar yapan TGA sektörden gelen yöneticileri önceki gün belirlendi.

Yeni yönetim kuruluna konaklama sektöründen Cengiz Haydar Barut, Hüseyin Gümrükçüler, Ece Tonbul, Oktay Aksoy, Mehmet Tanju İşler, Ercan Torunoğulları, Deniz Güler, Murat Yavuz, Metin İnan, Murat Başer, Hediye Güral ve Mahir Özbek seçildi. Bu isimler bölgelere göre belirlendi.

TGA’ya seyahat acentalarını temsilen Hüseyin Kurt, yeme içme sektöründen ise Mehmet Akdağ yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

Sofrayı, doğru bilinen yanlışlardan arındıracaklar

Üretimden tüketime, yani tarladan çatala gıda sektörünün tam içindeyiz hepimiz… Bu nedenle sektörün daha doğru adımlar atabilmesi her zaman gündemde. Sektörü doğrulara taşıyan çok sayıda etkinlik yapılıyor, önemli isimler de çalışmalar yapıyor.

Gülnur Uluğ bu isimlerin en başında gelenlerin arasında… Her projede çalışıyor. Önemli etkinliklere katılıyor ve yön veriyor.

Gülnur Uluğ

Aynı zamanda Muratbey Peynirleri İletişim ve İş Geliştirme Direktörü olan Gülnur Uluğ, birkaç ay önce Güvenilir Ürün Zirvesi’ne katılmış ve çocuklara peyniri sevdirmenin yollarını anlatmıştı.

Şimdi de bir başka zirvede tüketicinin doğru tercihler yapması için bir çalışmanın başlatıldığının müjdesini verdi.

Yani çatalı yönlendiren tüketicinin doğru tercihler yapabilmesi için formüller hazırlamış Gülnur Uluğ ve arkadaşları…

“Sofranın Doğruları Projesi”nde; gıdada bilgi kirliliğine karşı doğru bilgiyi merkeze alarak, bilinçli beslenme ve sürdürülebilir dönüşüm için sektör ortak hareket etmeye çağrılıyor. Gülnur Uluğ projeye ilişkin şu bilgileri veriyor:

-Gıdada doğru adımın son ve en önemli halkası tüketici, yani hepimiziz. Etiket okuryazarlığı olmayınca bilgi kirliliği oluyor. Bilgi kirliliği şu anda gıda ve içecek sektörünün en önemli sorunlarından biri. Diğer odağımız da israfı azaltmak oldu. Amacımız hep birlikte doğru bilinen yanlışları anlatmak. Doğru ürünü diğerlerinden ayırabilmeleri için bireylere bir bilgi seti oluşturmayı hedefleyerek kılavuzlarımızı hazırladık. 10 kategoride kılavuzlarımız hazır; süt ve süt ürünleri, peynir, arı ürünleri, deniz ürünleri, et ve et ürünleri, konserve, meyve suyu-alkolsüz içecekler, organik atıştırmalıklar, çikolata ve soslar. Kılavuzlardaki başlıklarımız ise; doğru satın alım-doğru alışveriş, doğru taşıma, doğru muhafaza, doğru sofra ve sunum, israfı önleme, doğru bilgiye ulaşma kaynakları.

Zor ama mutlaka atılması gereken adımlar… Zaman zaman büyük sıkıntılar yaşandığı, can kayıplarının bile olduğu sektördeki sıkıntıları çözmek için bugün birlikte adım atmanın tam zamanı… Yoksa yarın çok geç olacak.

Gürkan Yıldırım

Genç iş insanlarının derneği 40 yaşına geldi

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü duygusal konuşmalarla kutladı. Aslında ekonominin dünyaya açıldığı dönemle TÜGİAD kuruluşu eş zamanlı değerlendirilebilir.

Kurucu Başkan Cefi Kamhi de bu noktanın altını çizdi… Kendisi ile dünden bugüne kısa bir sohbetimiz de oldu. Özetle ekonominin öne çıktığı günlerde kuruldu TÜGİAD ve bazı yol kazalarına rağmen bugünlere başarıyla geldi.

Gece şube başkanlarının konuşmaları ile başladı.

Önce kürsüye Eskişehir Başkanı Serkan Can Zengin geldi ve kendilerinin de 5’inci yıllarını kutladıklarını ifade etti.

Sonra Ege’den Engin Korkmaz, Ankara’dan Aykut Çakmaklı ve Bursa’dan Selim Baykal konuştu. Selim Baykal’ın ortak akıl noktasındaki sözleri çok etkileyiciydi.

Sonra sahneye ünlü kanun virtüözü Aytaç Doğan çıkınca “başkan konuşmayacak mı” diye konuşmalar oldu.

Başkan Gürkan Yıldırım, Aytaç Doğan’dan sonra sahneye çıkarak ayrıntılı bir konuşma yaptı.

TÜGİAD üyelerinin 60’tan fazla sektörde olduğunu ve 600 binin üzerinde istihdam sağladığını belirterek söze başlayan Gürkan Yıldırım, başta Çin olmak üzere uluslararası alandaki başarıları aktardı.

