Hoş-beş, hâl-hatır sorduktan sonra “Herkesin işi-gücü var, oyalanacak vakit değil…” deyip hemen projelerini anlatmaya başladı Cüneyt Arkın...

Sosyal medya ya da TV ekranları aracılığıyla hayatlarını gözler önüne seren meşhurlar hakkında pek çok efsaneye sahiptik. Güzelliklerine, yakışıklıklarına hayran kalıp âşık olduğumuz gibi, şaşaalı hayatlarına da imreniyor, ulaşılması imkânsız zirve olarak düşünüyor kendimize rol modeli alıyorduk hep.

Sâlih zatları ara, talebesiyle tanış!

Yapacağın her işi, bilen birine danış!

Kelime-i tevhitle olursa son kapanış,

Ne saadettir ona, ihlâssız amel etmez,

Yalan dolan iş yapma, sıkıntısı hiç bitmez.

Kararlaştırdığımız gün tam vaktinde çıkageldiler Cüneyt Beyle Ünsal Bey. Hoş-beş, hâl-hatır sorduktan sonra “Herkesin işi-gücü var, oyalanacak vakit değil…” deyip hemen projelerini anlatmaya başladı Cüneyt Bey:

- Bizi güler yüzle karşıladığınız için çok teşekkür ederim.

- Hüsnü teveccühünüz.

- Teveccüh falan değil hakikati söylüyorum. Buradan kimi tanıdıysam iki vasfı dikkatimi celp etti; biri kibarlıkları, diğeri gülen gözlerle incitmeden bakışları…

- İlk defa duyuyorum, bakışlarla insan nasıl incitilir ki?

- Onu bize sor. Bazıları insanı yiyecek bir canavar gibi, bazıları haset ve kıskançlık hisleriyle, kimileri de insanı bakışlarıyla dövüyormuş gibi bakıyor. Sizler onların tam tersi muhataplarınıza huzur veriyorsunuz. Buraya o hissiyatla dopdolu koşarak, düğüne gider gibi zevkle geldim.

- İltifatlarınız için minnettarım.

- İltifat-miltifat değil! Buna sizin de ihtiyacınız yok benim de… Şimdi diyeceksiniz ki; projelerini kabul ettirmek için böyle alttan alıyor ya da yağ yakıyor. Ne derseniz deyin! Onu size bırakıyorum ama şunu bilin ki bu projelere benim değil sizin çok ihtiyacınız var. Kanalınız için hususi tasarladık, hazırladık. Başkalarına zaten yakışmazdı, biz de onlara götürmezdik.

- Allah Allah! Neymiş o bizim için pek münasip olan projeleriniz?

Yeşilçam’ın usta prodüktörlerinden Ünsal Bey, kocaman deri çantasını açtı, onüç ayrı dosya çıkardı. İtinayla masama koydu. Çanta hâlâ doluydu.

- Ooo maşallah! Dersine iyi hazırlanmış çalışkan talebe gibisiniz!

- Öyle olmasaydı gelmezdim ama kardeşim.

- Projeniz tutar mı dersin?

- Türkiye'de şu an milyonlarca insan dizi bağımlısı malumunuz. Bundan birkaç gün önce çok seyredilen diziler ile alâkalı bir araştırmayı gördüm internette. Verdikleri subliminal mesajlar hiç de öyle akıl kârı şeyler değil.

- Subliminal mesaj veya şuuraltı, şimdikilerin bilinçaltı mesaj dedikleri gizli mesaj vermek bu devirde moda oldu. Bu metodu kullanmayan neredeyse yok gibi.

- Bilhassa yapıyorlar Ragıp Bey! Bilerek, isteyerek hem de... Bana sor, senelerdir bu işlerin içindeyim. Onlar kötü emellerine kavuşmak için yapıyorlar biz de onların hatalarını düzeltmeye çalışıyoruz. Farkımız burada!

- Hem de büyük…

DEVAMI YARIN

Ragıp Karadayı'nın önceki yazıları...