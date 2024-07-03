15 Temmuz’dan Filistin’e! Filmler darbeyi ve özgürlüğü hatırlatacak

15 Temmuz menfur darbe teşebbüsü her yıl olduğu gibi yine filmlerle hatırlanıyor...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - 15 Temmuz Derneğinin darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için dördüncü defa düzenlediği On5Sıfır7 Film Haftası, bu sene “15 Temmuz’dan Gazze’ye” sloganıyla 8-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle yapılan film haftasında dünya sinemasından darbe, direniş ve özgürlük temalarına sahip 20 eser seyirciyle buluşacak.

Gösterim mekânları Beyoğlu Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi ile Ümraniye Cemil Meriç Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi olmak üzere, İstanbul’un her iki yakasında yer alacak. Filistinli tanınmış oyuncu ve yönetmen Muhammed Bekri de 4. On5Sıfır7 Film Haftası’nın onur konuğu olacak. Faaliyet çerçevesinde ayrıca 10 Temmuz tarihinde yurt içi ve yurt dışından konuşmacıların katılacağı “Direnişin Anahtarı Sinema” başlıklı panel de düzenlenecek.

“VİCDANİ SORUMLULUK”

Genel Sanat Yönetmeni İhsan Kabil “Bu yılın farklı bir özelliği olarak, insanlığın sosyolojik tarihi bakımından âdeta bir kangrene dönüşen Filistin acısını, büyük ölçüde merkeze almayı vicdani bir yükümlülük addeden film haftası, bu bölgenin tarihî bir perspektif içinde sinemasal ifadesini, ağırlıklı bir biçimde işlemeyi insani bir haslet olarak programa almıştır” diyor.