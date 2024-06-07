17 dilde sesli rehberlik hizmeti veriliyor! Kız Kulesi’ne 235 bin ziyaretçi

Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca ışık ve lazer gösterileri yapılıyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - İstanbul sembollerinden olan ve mazisi 2 bin 400 yıl önceye uzanan Kız Kulesi, yapılan büyük restorasyondan beri büyük ziyaretçi kalabalıklarını kendine çekiyor. Geçen sene “anıt müze” konseptiyle hizmet vermeye başlayan tarihî yapı, geride kalan bir seneden fazla bir zamanda 235 bin 709 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Hâlihazırda İstanbul’un Avrupa Yakası'ndaki iskelelerden ulaşılabilen ve MüzeKart’ın kullanılabildiği tarihî yapıda, ziyaretçilere sesli rehberlik desteği de veriliyor.

17 FARKLI DİLDE SESLİ REHBERLİK

Efsanelere mevzu olan mistik yapının deniz ulaşımı ve bilet yönetimini gerçekleştiren SICPA Türkiye’nin CEO’su Sami Çebi, geliştirdikleri dijital uygulamayla Kız Kulesi’nin de aralarında olduğu ülke genelindeki 44 müze ve ören yerine gelen ziyaretçilere, 17 farklı dilde sesli rehberlik desteği sağladıklarını söyledi. Müze ve ören yerlerine yerel halktan kişileri istihdam ettiklerini söyleyen Çebi “Mesela Göbeklitepe’deki çalışanımız, bölgenin toprak sahibi olan ve buranın bulunmasını sağlayan kişinin torunu” dedi.