17. vefat yıl dönümü: Dilaver Cebeci yâd ediliyor
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
“Türkiyem” gibi birçok meşhur şiirde imzası bulunan ve uzun yıllar Türkiye gazetesinde kalem oynatan milliyetçi şair Dilaver Cebeci, vefatının 17. yılında yâd ediliyor…
MURAT ÖZTEKİN - 28 Mayıs 2008 tarihinde vefat eden Cebeci için bugün mezarı başında ve Türk Edebiyatı Vakfı’nda anma programları yapılacak.
Saat 17.00’de Sultanahmet’teki vakıf merkezinde gerçekleşecek programa; merhum şairin eşi Ayla Cebeci, oğlu Çağrı Cebeci ve İsa Kocakaplan konuşmacı olarak katılacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe