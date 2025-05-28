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Haberler > Kültür - Sanat > 17. vefat yıl dönümü: Dilaver Cebeci yâd ediliyor

17. vefat yıl dönümü: Dilaver Cebeci yâd ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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17. vefat yıl dönümü: Dilaver Cebeci yâd ediliyor
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Türkiyem” gibi birçok meşhur şiirde imzası bulunan ve uzun yıllar Türkiye gazetesinde kalem oynatan milliyetçi şair Dilaver Cebeci, vefatının 17. yılında yâd ediliyor…

MURAT ÖZTEKİN - 28 Mayıs 2008 tarihinde vefat eden Cebeci için bugün mezarı başında ve Türk Edebiyatı Vakfı’nda anma programları yapılacak.

Saat 17.00’de Sultanahmet’teki vakıf merkezinde gerçekleşecek programa; merhum şairin eşi Ayla Cebeci, oğlu Çağrı Cebeci ve İsa Kocakaplan konuşmacı olarak katılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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