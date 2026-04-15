Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından 57 projeye 245 milyon Türk lirası nakit destek sağlandı. Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi “Yorgun Güneş” en yüksek destek alan yapım oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 57 projeye 245 milyon Türk lirası nakit destek sağladı. Kurul kararlarıyla 30 belgesel film yapım projesine 12 milyon 590 bin lira, 27 uzun metrajlı film projesine ise 232 milyon 500 bin lira verildi. Bu desteklerle, daha şimdiden geçtiğimiz yıl verilen toplam destek rakamlarına ulaşılmış oldu.

EN YÜKSEK DESTEK NUR BİLGE CEYLAN'A

Bakanlık tarafından desteklenen projeler arasında Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi “Yorgun Güneş” de yer aldı. Yönetmen Ceylan, 15 milyon lira ile en yüksek destekleme alan sinemacı oldu. Bakanlık, 35 uzun metrajlı film projesinin ise desteklenmesini uygun bulmadı.

