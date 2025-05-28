Basının usta çizeri! Karikatürist Haslet Soyöz hayatını kaybetti

Türkiye’de karikatür sanatının usta isimlerinden Haslet Soyöz, 70 yaşında hayata veda etti. Yaklaşık yarım asırdır çeşitli gazetelerde karikatüristlik görevini üstlenen Soyöz, aynı zamanda resimler de yapıyordu.

MURAT ÖZTEKİN - 2019 yılında gazetemize röportaj veren Soyöz “Karikatür çok önemli bir sanat fakat Türkiye’de belden aşağısında takılı kalmış. Daha yukarılara çıkması gerekiyor. Bir ülkenin bir ferdi olarak karikatür çizip çizmemek önemli değil. Herhangi bir politik olaya karşı tepkin neyse onu söylersin. Ancak takım tutar gibi çizerlik yapılmaz” ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçı, bugün Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı Bağlarbaşı Köyü Mezarlığı’nda defnedilecek.