Caz sesleri dört bir yanda! Festival başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 1-17 Temmuz tarihleri arasında şehri yeniden caz sesleriyle saracak.

MURAT ÖZTEKİN - Harbiye Açık Hava’dan Fransız Sarayı’na, Swissôtel’den Esma Sultan Yalısı’na uzanan farklı mekânlarda gerçekleşecek konserler; Türkiye’den ve dünyadan cazın usta isimlerini ve yeni yetenekleri bir araya getirecek.

Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen Festivalin açılışını Afro-Küba cazının duayen ismi, 7 dalda Grammy ödüllü caz ikonu Chucho Valdés 1 Temmuz akşamı Harbiye Açık Hava’da yapacak. Latin gitarının öncülerinden Hermanos Gutiérrez, besteci ve piyanist Max Richter, Fransız caz piyanisti Grégory Privat ve Jazzmeia Horn da festival çerçevesinde İstanbul’daki sanatseverlerle buluşacak isimler arasında yer alıyor.