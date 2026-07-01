Contemporary Istanbul, 23-27 Eylül'de Tersane İstanbul'da 24 ülkeden 70'in üzerinde galeriyi ağırlayacak. Geçen yıla göre katılımın yüzde 40'tan fazla arttığı fuarda, galerilerin dörtte biri ilk kez yer alacak.

Contemporary Istanbul 21. Edisyonu, sonbaharda İstanbul’u bir defa daha uluslararası sanat dünyasının buluşma noktalarından birine dönüştürecek.

Bu yıl, 2025’e kıyasla yüze 40’ın üzerinde bir artışla, 24 ülkeden 70’in üzerinde galerinin katılımıyla gerçekleşecek fuar, 23-27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul’da düzenlenecek.

Katılımcı galerilerin dörtte biri ise ilk defa Contemporary Istanbul’da yer alacak. Avrupa, Asya, Orta Doğu, Latin Amerika ve Kuzey Amerika’nın önde gelen sanat merkezlerinden gelecek 17 yeni galeri, bu yılki edisyona yeni perspektifler katacak.

“New Grounds”, fuarın genç galerilere ve yeni nesil sanatçılara görünürlük imkânı sağlayan bölümü olarak 2026 edisyonunda programdaki yerini alacak.

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