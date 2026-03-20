Türkiye’deki sinema gişesi son 22 yılın en düşük seviyesine geriledi.

MURAT ÖZTEKİN - Pandemiden sonra salonlarda yaşanan seyirci düşüşü durdurulamıyor. Box Türkiye’nin datalarına göre 2026 yılının ilk 10 haftasında 189 film 7 milyon 28 bin ziyaretçi çekti. Geçen seneye göre yüzde 6’lık düşüş yaşanırken rakamlar, 2004 öncesinin seviyesini gösterdi. Ramazan ayında düşen seyirci sayısı da bu son durumda etkili oldu.

KAMPANYALARA RAĞMEN

Kültür ve Turizm Bakanlığının geçen seneden beri sektörle iş birliği yaparak düzenlediği çeşitli indirim kampanyalarına rağmen düşüş önlenemedi. Sinema seyircisindeki düşüşte büyük yerli yapımların sayısının azalmasının yanı sıra ekonomik sebepler de tesirli olmaya devam ediyor. Türkiye’de ortalama bilet fiyatı 223 liranın üzerine çıkmış görünüyor. Bu da tarihî bir zirveyi gösteriyor.



