Divan şairi ve hat sanatçısı Mehmet Said Fenni Efendi adına, memleketi Yozgat’ta hat müzesi kuruldu. “Fenni Efendi Müzesi”, şehirdeki Cevizli Konak’ta önceki gün kapılarını açtı.

Müzede, Osmanlının son devrinde Ankara’daki devlet kurumlarında hüsnü hat-edebiyat öğretmeni ve kâtip olarak çalışan Fenni Efendi’nin eserleri ile dönemin kültürel atmosferini yansıtan nesneler yer aldı. Hat sanatçısı Mahmut Şahin de çalışmalarıyla müzeye katkı sundu.

Yozgat Belediyesi bünyesinde kurulan mekân, düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Açılışta konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Fenni Efendi Müzesi’nin şehrin tarih ve kültürüne ışık tutacağını söyledi. Fenni Efendi’nin adına bir müze yapılması fikri, 5 sene evvel sanatçının bazı hat eserlerinin gün yüzüne çıkması ile oluşmuştu.

