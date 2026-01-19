Fenni Efendi’ye müze vefası! Memleketinde kuruldu
Divan şairi ve hat sanatçısı Mehmet Said Fenni Efendi’nin adını yaşatmak amacıyla memleketi Yozgat’ta kurulan “Fenni Efendi Müzesi”, Cevizli Konak’ta kapılarını sanat ve kültür meraklılarına açtı.
Divan şairi ve hat sanatçısı Mehmet Said Fenni Efendi adına kurulan "Fenni Efendi Müzesi", sanatçının eserleri ve dönemin kültürel atmosferini yansıtan objelerle Yozgat’ta açıldı.
- Yozgat'ta, Divan şairi ve hat sanatçısı Mehmet Said Fenni Efendi adına bir hat müzesi açıldı.
- "Fenni Efendi Müzesi" adını taşıyan mekân, Yozgat'taki Cevizli Konak'ta kapılarını açtı.
- Müzede Fenni Efendi'nin eserleri ile dönemin kültürel atmosferini yansıtan nesneler sergileniyor.
- Hat sanatçısı Mahmut Şahin de çalışmalarıyla müzeye katkı sundu.
- Yozgat Belediyesi bünyesinde kurulan müze fikri, beş yıl önce Fenni Efendi'nin bazı hat eserlerinin ortaya çıkmasıyla oluştu.
Divan şairi ve hat sanatçısı Mehmet Said Fenni Efendi adına, memleketi Yozgat’ta hat müzesi kuruldu. “Fenni Efendi Müzesi”, şehirdeki Cevizli Konak’ta önceki gün kapılarını açtı.
Müzede, Osmanlının son devrinde Ankara’daki devlet kurumlarında hüsnü hat-edebiyat öğretmeni ve kâtip olarak çalışan Fenni Efendi’nin eserleri ile dönemin kültürel atmosferini yansıtan nesneler yer aldı. Hat sanatçısı Mahmut Şahin de çalışmalarıyla müzeye katkı sundu.
Müzeden çalınan eserler için yeni plan! İngilizler ‘hazine avcısı’ arıyor
Yozgat Belediyesi bünyesinde kurulan mekân, düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Açılışta konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Fenni Efendi Müzesi’nin şehrin tarih ve kültürüne ışık tutacağını söyledi. Fenni Efendi’nin adına bir müze yapılması fikri, 5 sene evvel sanatçının bazı hat eserlerinin gün yüzüne çıkması ile oluşmuştu.