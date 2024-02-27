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    • Haberler > Kültür - Sanat > Fransa'nın el koyduğu kültürel hazine Türkiye'ye iade edilecek

    Fransa'nın el koyduğu kültürel hazine Türkiye'ye iade edilecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fransa&#039;nın el koyduğu kültürel hazine Türkiye&#039;ye iade edilecek
    Fransa, Tarihi Eser, Sikke, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fransız makamlarınca yapılan 3 yıllık soruşturma sonucunda el konulan 8 bin 597 sikke, Türkiye'ye diplomatik yolla iade edilecek.

    Türkiye yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerini hukuki yollardan geri almaya devam ediyor. Son olarak Fransa'da gümrük görevlileri tarafından yakalanan Anadolu menşeli 6. yüzyıla ait 8 bin 597 sikke Türkiye'ye iade edileceği öğrenildi.

    FRANSA EL KOYMUŞTU

    Fransa basınında yer alan habere göre, Fransız Gümrük İstihbarat Servisi'nin (DNRED) 3 yıllık soruşturması sonucunda yasa dışı antik eser kaçakçılık ağı ortaya çıkarıldı. Fransız gümrük görevlileri 2022'de bir evde, Anadolu menşeli 6. yüzyıla ait 8 bin 597 sikke buldu.

    Bu paraların evdeki kutularda, televizyon dolabı ve buzdolabı poşetlerinde saklandığı belirlendi.

    DEĞERİ 1.5 MİLYON EURO

    Yapılan araştırmalar, evde yaşayan kişilerin 15 bin antik eserden 7 binden fazlasını yasa dışı yollarla satmış olduğunu ortaya koydu.

    Toplamda 15 bin eserin değerinin 1,5 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

    TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK

    Kaçakçılık ağının organizatörleri Türkiye'de tutuklandı. Kaçak eserlerin bulunduğu evde yaşayan kişi yakın zamanda yerel mahkemede yargılanacak.Fransız makamları, evde bulunan antik eserleri Türkiye'ye diplomatik yollarla iade edecek.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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