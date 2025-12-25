Kurtuluş Savaşı’nda Antep Kuşatması sırasında işgalci Fransız askerlerinin sivil halka ve camilere yönelik saldırılarının izleri 104 yıldır silinmedi. Boyacı Camii’ne atılan ve patlamadan bir evin duvarına saplanan top mermisi, o günlerin sessiz tanığı olarak hâlâ yerinde duruyor.

Kurtuluş Savaşı’nda Fransız işgaline karşı destansı bir direniş sergileyen Gaziantep’te, işgal yıllarında yaşanan zulmün izleri kentin tarihi yapılarında varlığını sürdürüyor.

Kurtuluş Savaşı döneminde, sömürgeci Fransa'ya karşı iman ruhuyla direnen, İslam ile yoğrulmuş bu toprakların işgal edilmesine ve İslam düşmanlarının eline geçmesine izin vermeyen Gaziantep halkı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yılını kutluyor.

Fransız zulmünün 104 yıllık kanıtı: Gaziantep’te patlamayan Fransız top mermisi

KENTTEKİ ONLARCA CAMİ FRANSIZ ASKERLERİ TARAFINDAN BOMBALANDI

İşgalci Fransız birlikleri Gaziantep'te ilk olarak Abdülhamid Han tarafından yapılan Hamidiye Guraba Hastanesi'ni bombaladı. Kentin tek hastanesi olan hastanenin yıkılması sonucu savunmada yaralanan siviller, Şeyh Fetullah Camii'nde tedavi edilmeye başlandı. İşgalciler, bu camiyi de içinde yaralı siviller olmasına rağmen defalarca topçu bataryalarıyla vurdu. Şeyh Fetullah Camii'nin yanı sıra Kozanlı, Hacı Nasır, Ferhadiye, Musullu Şeyh, Başıkesik, Handan Bey, Çınarlı, Karatarla, Tekke ve Ömeriye Camii başta olmak üzere kentteki onlarca cami Fransız askerleri tarafından bombalandı.

DUVARDAKİ TOP MERMİSİ TARİHE ŞAHİTLİK ETMEYE DEVAM EDİYOR

Evin çatısının altında duvara saplanan ve patlamayan top mermisi tarihin kanlı dönemine ve zulümde sınır tanımayan işgalci Fransa'nın zulmüne ve zulüm dolu barbarlığına şahitlik etmeye devam ediyor. Fransızların İslam düşmanlığına da tanıklık eden top mermisi 104 yıldır saplandığı yerde duruyor. 104 yıl önce camiye atılan ve caminin karşısındaki evin duvarına isabet eden top mermisini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, kentteki birçok tarihi camide ve cami çevresindeki birçok yapıda Antep Savunmasının o dehşetli günlerinden kalan mermi ve şarapnel parçalarının izlerini görmenin mümkün olduğunu söyledi. Yakar, Fransızların tarihi Gaziantep Kalesi civarında bulunan camilere saldırması, işgal esnasında ve sonrasında yaşanan vahşetin izlerinin kentin birçok noktasında hala durduğunu belirtti.

"104 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN 15,5'LUK TOP MERMİSİ PATLAMAMIŞ OLARAK DURUYOR"

Birinci Dünya Savaşı'nda Gaziantep'i işgal eden, önlerine gelen canlı ve cansız her şeye zarar veren işgalci Fransız askerlerinin yaptıkları katliamlar ve acımasızlıkların izlerinin kentteki asırlık camilerde halen durduğunu belirten Yakar, "20’inci yüzyılın en önemli şehir savunmalarından birine sahne olan Antep Savunması'nın her anı yaşandığı andan günümüze kadar ibretlik olaylarla ve vesikalarla doludur. Fransız askerleri Çıksorut ve Hacıbaba gibi şehrin değişik çevrelerindeki tepelere yerleştiler ve şehri bombardımana başladılar. O kadar büyük bir tesadüftü ki 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi kurulurken aynı tarihte 23 Nisan 1920'de de Samsaktepe'den, Çıksorut'tan, Cünüt Dağları'ndan atılan Fransız topları şehirdeki camileri, sivil mimarileri, yaşam alanlarını hedef alarak Gazianteplileri teslimiyete zorluyorlardı" dedi.

Yakar sözlerine şöyle devam etti:

Fransız askerlerinin cami cemaatine attığı ancak bir Antep evinin duvarına saplanıp kalan 15,5'luk top mermisi patlamamış olarak duruyor. Bu top mermisi 23 Nisan 1920'den günümüze kadar Antep Savunması'nın nasıl bir haleti ruh içerisinde geçirildiğini gösteren çok önemli bir kayıttır.

"26 TANE TARİHİ CAMİDE FRANSIZLARIN ATTIĞI BOMBA İZLERİNİ VE MERMİ İZLERİNİ GÖRÜYORUZ"

Camiler başta olmak üzere Gaziantep'teki tarihi binaların Fransız zulmünün şahitliğini yaptığını ifade eden Yakar, "Gaziantep'te bulunan 26 tane tarihi camimizin minarelerinde, Gaziantep Savunması döneminde Fransızların attığı bomba izlerini ve mermi izlerini görüyoruz. Fransızlar maneviyat tanımadıkları için, insanı tanımadıkları için şehri ele geçirmek amacıyla sivil halkın üzerine atmış olduğu bombalardan camilerde nasibini almışlardır. 23 Nisan 1920'deki bombardımanın bir amacı da camileri hedef alarak insanların moralini bozmak ve o moral bozukluğuyla beraber şehre hakim olmaktı" dedi.

GAZZE’DE YAPILDIĞI GİBİ CAMİLERİ, MESCİTLERİ, HASTANELERİ BOMBALADILAR

Yakar, "Aynen şu an Gazze’de yapıldığı gibi 105 yıl önce de bu şehirde bugün Gazze’de yapıldığı gibi camileri, mescitleri, hastaneleri bombaladılar. Şeyh Fethullah Camii'nin minaresine Kızılay bayrağı asılmış olmasına rağmen Fransızlar ne maneviyat tanıdılar ne hastaları ne insan hakları tanıdılar. Sırf şehri ele geçirmek amacıyla sivillerin, hastanelerin ve camilerin üzerine bombalarını yağdırdılar" diye konuştu.

