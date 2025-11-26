Türkiye’nin önde gelen sanat faaliyetlerinden BASE’in 2025 edisyonu, İstanbul’da kapılarını açtı.

MURAT ÖZTEKİN - Genç sanatçılara daha geniş bir görünürlük sağlamayı hedefleyen faaliyet, 30 Kasım’a kadar The Ritz-Carlton Residences’ta sanatseverlerle buluşuyor. Bu yılki teması “Sınırlar ve Olasılıklar” olarak seçilen BASE’de, Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, geleneksel Türk sanatları, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, animasyon, cam ve seramik, tekstil, mimarlık, iç mimarlık bölümlerinden yeni mezun 150’yi aşkın genç sanatçının eserleri yer alıyor.

Trendyol Sanat’ın ana sponsoru olduğu faaliyette Romanya misafir ülke olarak ağırlanıyor ve “Romanya Çağdaş Sanatına Bir Bakış” adlı sergi sanatseverlerle buluşuyor. Serginin küratörü Derya Yücel, BASE’in “eşitleyicilik”, “ulaşılabilirlik” ve “görünürlük” manasında çok önemli bir platform olduğunu söylüyor.

