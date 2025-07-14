Haftanın kitapları | Diktatörlüğün doğuşu ve yıkılışı

Haftanın kitaplarında bu hafta “Scala’da Korku”, “Sait Maden-Bütün Şiirler” ve “Nazi Almanyası Tarihi” okurları bekliyor.

MURAT ÖZTEKİN - Haftanın kitaplarında bu hafta üç kitap öne çıkıyor.

SEMBOLİK DİLLE KORKULU BİR YOLCULUK

Sembolik ve aykırı üslubuyla dünya edebiyatının kendine has isimlerinden biri olan İtalyan yazar Dino Buzzati’nin “Scala’da Korku” adlı eseri raflarda yerini aldı. Buzzati, Timaş Yayınları etiketiyle neşredilen hikâye türündeki eserde, fantastik anlatımla sosyal eleştirilerde bulunuyor. Eser, La Scala Operası’nın önünde toplanan halkın, sessiz ama tehditkâr bir isyan yürüyüşünü işliyor. II. Dünya Savaşı sonrasında fertlerin korku karşısında gösterdiği ahlaki çözülmeyi çarpıcı bir dille ele alan Buzzati, konformizm, entelektüel çürüme ve otoriteye boyun râm olma gibi durumları eserinde sorguluyor. Buzzati’nin eseri, fikri yoğunluk arayan okurlara hitap ediyor.

MADEN'İN ŞİİRLERİ İLK DEFA TEK KİTAPTA

Grafik tasarımcı, ressam, yayıncı, tercüman gibi kimlikleriyle yıllarca sanat dünyasının merkezinde yer alan Sait Maden’in hayatı boyunca kaleme aldığı bütün şiirler ilk defa bir kitapta toplandı. Everest Yayınları tarafından “Sait Maden-Bütün Şiirler” adıyla okurla buluşturulan eserde; “Açıl Ey Gizem!”, “Yol Yazıları”, “Hiçlemeler” ve “Şiirin Dip Sularında” gibi üst başlıklarda yüzlerce eser yer alıyor. Kökenleri Mandaloğulları ailesine dayanan Maden’in şiirlerinde aykırı bir ruh ile yazılmış ifadelerle birlikte Anadolu kültürü kokan mısralar da yer alıyor. Kitabın grafik dizaynında ise Maden’in tarzına saygı duruşunda bulunuluyor.

DİKTATÖRLÜĞÜN DOĞUŞU VE YIKILIŞI

Amerikalı tarihçi Alan E. Steinweis “Nazi Almanyası Tarihi” adlı eserinde geçtiğimiz asırda Avrupa’yı ve dünyayı sarsan Nazi rejiminin doğuşunu, öfkeyle büyümesini ve nihayetinde “gürültülü” çöküşünü ortaya koyuyor. Ali Kaan Cerit’in tercümesi ve Kronik Kitap etiketiyle neşredilen eser, okurları Avrupa’nın kalbinde çarpıcı bir yolculuğa çıkarıyor ve ibretlik tarihî kesitler sunuyor. Kitapta demokrasiye olan güven kaybının Almanya’yı radikal bir dönüşüme açık hâle getirdiği vurgulanarak, Nasyonal Sosyalistlerin yükselişinde öfkenin rolüne dikkat çekiliyor. Hitler’in yükselişinde Propaganda Bakanı Goebbels’in taktiklerinin tesirine de vurgu yapılıyor.