Haftanın kitapları | Nefes nefese casusluk macerası

Haftanın kitaplarında bu hafta “Otuz Dokuz Basamak”, “Yarım” ve “Savaş Sanatı” var.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Haftanın kitaplarında bu hafta 3 kitap öne çıkıyor. İskoç yazar John Buchan’ın polisiye romanı “Otuz Dokuz Basamak”, Oyuncu İpek Tuzcuoğlu’nun şiir ve aforizmalarını yazdığı kitabı “Yarım” ve Niccolò Machiavelli’nin “Savaş Sanatı” adlı eseri, okurları bekliyor.

NEFES NEFESE CASUSLUK MACERASI

İskoç yazar John Buchan’ın Richard Hannay karakterini okurla tanıştırdığı polisiye romanı “Otuz Dokuz Basamak”, Can Yayınları etiketiyle raflarda… Celâl Üster’in tercümesiyle okurla buluşan eser, I. Dünya Savaşı’na sayılı günler kala yaşanan bir ajanlık macerasını işliyor. Yönetmen A. Hitchcock’un da beyazperdeye adapte ettiği kitap, “Sadece espiyonaj hikâyesi değil, aynı zamanda işlemediği bir cinayetin gerçek suçlusunu ortaya çıkarmak için yollara düşen bir ‘kaçak’ın öyküsü” olarak tanımlanıyor. Eser, Rodezya’dan Londra’ya yeni bir hayat kurmak üzere gelen Richard Hannay’ın karıştığı işleri merkezine alıyor.

TUZCUOĞLU'NDAN AFORİZMALAR

Oyuncu İpek Tuzcuoğlu’nun şiir ve aforizmalarını yazdığı kitabı “Yarım” okuyucuyla buluştu. Tuzcuoğlu, Mona Kitap etiketli eserde yer alan şiirlerden seçtiklerini “Safir” dizisinde rol aldığı İlhan Şen ve Erkan Bektaş ile birlikte seslendirdi. Kitabın içerisinde yer alan barkodu okutanlar bu şiirleri dinleyebiliyor. Dünya çapında tanınan İranlı besteci Karen Homayounfar ve Türk besteci Burak Öksüzoğlu’nun besteleri ise şiir okumalarının alt temalarını oluşturdu. Kitabın kapak tasarımına ve içinde yer alan çizimlerine de prestijli markaların moda illüstrasyonlarını çizen sanatçı Mustafa Soyadan imza attı.

MACHİAVELLİ'NİN SAVAŞ DERSLERİ

Fikirleriyle 16. asırdan bugüne tesir etmeye devam eden devlet adamı Niccolò Machiavelli’nin “Savaş Sanatı” adlı eseri, tarihten günümüze kadar birçok liderin ve komutanın el kitabı oldu. Kitap; düşmanın moralinin nasıl bozulacağını, askerlerin nasıl motive edileceğini ve stratejik avantajların nasıl kazanılacağını anlatıyor. Klasik düşünceyi ve Roma askerî ilkelerini gün yüzüne çıkarırken bunları kendi fikirleriyle harmanlayıp uygulanabilirliğini gösteriyor. Machiavelli, savaşı hem “hastalık” şeklinde olarak görüyor hem de devletin bekası söz konusuysa kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Hakan Sönmez’in Floransa’da yaptığı arşiv çalışmalarından sonra İtalyanca aslından çevirdiği ve notlarıyla zenginleştirdiği “Savaş Sanatı” Kronik Klasikler Serisi’nde okuyucuyla buluşuyor.