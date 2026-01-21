Türkiye Gazetesi
Haftanın sanat ajandası | “Fuadname”
“Fuadname” sergisi 25 Şubat'a kadar, Black Light Gallery’nin ilk sergisi ise 29 Şubat'a kadar görülebilecek. Rita Payés, 11 Şubat'ta ilk defa İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.
Özetle DinleHaftanın sanat ajandası | “Fuadname”
Kaydet
Kültür - Sanat 1 dk önce
İstanbul'da, "Fuadname" ve "Gelenek: In Progress" sergileri ile İspanyol sanatçı Rita Payés konseri gibi çeşitli kültürel etkinlikler sanatseverlerle buluşuyor.
- Usta hattat Fuad Başar'ın 50. sanat yılına özel "Fuadname" sergisi, 25 Şubat'a kadar Başakşehir Şehir Sanat Galeri'de gezilebilir.
- Karaköy Black Light Gallery'nin ilk sergisi "Gelenek: In Progress", 29 Şubat'a kadar ziyaret edilebilir.
- İspanyol tromboncu ve şarkıcı Rita Payés, 11 Şubat akşamı İş Kuleleri Salonu'nda ilk İstanbul konserini verecek.
0:00 0:00
1x
MURAT ÖZTEKİN - Usta hattat Fuad Başar’ın 50. sanat yılına ithafen hazırlanan “Fuadname” klasik sanatlar sergisi, 25 Şubat’a kadar Başakşehir’deki Şehir Sanat Galeri’de ziyaret edebilecek.
Karaköy’deki Black Light Gallery’nin ilk sergisi “Gelenek: In Progress” 29 Şubat’a kadar görülebiliyor.
İspanyol tromboncu, şarkıcı ve şarkı yazarı Rita Payés, 11 Şubat akşamı İş Kuleleri Salonu’nda yapılacak konserde ilk defa İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.
ÖNERİLEN HABERLER
KÜLTÜR - SANAT
Perker, 'canlı sergi'yle sanatsever karşısında! Beş hafta boyunca çizecek
Bizi Takip Edin
YORUMLAR