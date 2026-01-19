Karikatür ve çizgi dünyasının usta ismi M.K. Perker, “Live” adlı sergisinde eserlerini beş hafta boyunca izleyicinin gözleri önünde üreterek, tamamlanmış işlerden çok oluşturma sürecini merkeze alan benzersiz bir deneyim sunacak.

MURAT ÖZTEKİN - Çizgi dünyasının tanınmış isimlerinden M.K. Perker, canlı ve tekrarı olmayan bir sergiye imza atacak. Sanatçı, Pilot Galeri’de 27 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek “Live” isimli sergide, beş hafta boyunca eserlerini, izleyicinin gözleri önünde üretecek. Böylece Perker, seyirciyi tamamlanmış işlerle değil, üretimin kendisiyle karşı karşıya bırakacak.

Sergi müddetince her gün galeride bulunacak olan Perker, sanatseverleri farklı bir üretim anıyla karşılayacak. Canlı çizim süreci, sanatçının arkasında yer alan büyük bir ekran aracılığıyla gerçek zamanlı olarak izlenebilecek. Böylece sanatsever, bir eserin nasıl oluştuğunu doğrudan ve eş zamanlı olarak tecrübe edecek.

Sergi, yapay zekâ programları ile hızla üretilen ve tüketilen imgeler dünyasında, el ile üretmenin nerede durduğuna dair bir sorgulama da içeriyor.

