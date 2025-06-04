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Haftanın sanat ajandası | “İstanbul’un Aydınlık 100’ü”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haftanın sanat ajandası | “İstanbul’un Aydınlık 100’ü”
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sanat ajandasında bu hafta; ”İslam Bilim Tarihi”,  53. İstanbul Müzik Festivali, Zeytinburnu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve “Müzede Suare” var.

MURAT ÖZTEKİN -  ”İslam Bilim Tarihi” sergisi, 25 Haziran’a kadar Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin Fatih Yerleşkesinde görülebiliyor. 

 53. İstanbul Müzik Festivali, Tekfen Filarmoni tarafından 11 Haziran’da verilecek açılış konseriyle müzikseverlerle buluşuyor.

 Zeytinburnu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 11 Haziran akşamı, Zeytinburnu Kültür Merkezinde halka açık ve ücretsiz bir gösteri sunacak. 

 Sakıp Sabancı Müzesinin yaz faaliyetlerinden olan “Müzede Suare” 17-22 Haziran tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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