Haziranda 34,1 milyon kitap üretildi! Yayıncılıkta ‘endişeli durum’ devam ediyor

Türkiye’de yayıncılık sektöründe “endişeli durum” devam ediyor. Ülkemizde geride kalan haziran ayında 34 milyon 148 bin adet kitap üretimi gerçekleşti.

MURAT ÖZTEKİN - Geçen yılının aynı ayında bu rakam, 34 milyon 146 olarak kayıtlara geçmişti. 27 milyon 792 bin kitabın üretildiği mayıs ayına göre ise kitap üretiminde yüzde 18’lik bir artış meydana geldiği görüldü. Haziran ayında yayımlanan kitapların yaklaşık %6,7’sini yetişkin kültür yayımları, %9,6’sını yetişkin kurgu edebiyat yayımları, %10,7’sini çocuk kitapları, %0,5’ini gençlik kitapları, %4,1’ini inanç yayımları, %1,6’sını akademik yayımlar, %2’sini ithal kitaplar ve %64,7’sini eğitim yayımları oluşturdu.

2022’de 440 milyondan 380 milyona düşen toplam kitap üretimi, geçen sene 413 milyon 860 binde kalmıştı. Yayıncılar bu durumu “endişe verici” olarak değerlendirerek devlet desteği beklediklerini açıklamışlardı.