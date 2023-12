IMDB'de 2023'ün en iyi dizisi seçilmişti! The Last of Us'ın 2. sezonunun yayın tarihi belli oldu

"The Last Of Us"ın 2. sezonunun yayınlanacağı tarih, dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. Peki dizini 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...



HBO'nun drama başkanı Francesca Orsi, "The Last Of Us" dizinin yeni sezonu için tarih verdi.

ÇALIŞMALARA GREV NEDENİYLE ARA VERİLDİ

Orsi, Deadline'a yaptığı açıklamada "The Last Of Us'ın 2. sezon çalışmaları yazarların yaptığı grev nedeniyle durduruldu. Dizinin yardımcı sorumlusu ve yazar Craig Mazin grevlere katıldı. Böylelikle dizi çekimlerinin yanı sıra yardımcı oyuncu seçmeleri de sekteye uğramış durumda. Sonuç olarak çekimlerin bitip bitmediği henüz belli değil" ifadelerini kullandı.

EN GEÇ 2025 YILINDA

The Last Of Us'ın 1. ve 2. sezonları arasında en az iki yıl olacağı aktarıldı. Böylelikle The Last Of Us'ın yeni sezonunun 2025 yılına kadar gelmeyeceği ifade edildi.

DİZİNİN 3. SEZONU DA ÇEKİLECEK Mİ?

Dizinin 3. sezonu hakkında konuşan Orsi, "Bence Craig ve Neil diziyi nerede sonlandıracaklarını düşünüyolar. Seri için bir 3. sezon fikri olacağı söylentilerini duyduk, ancak bir 3. sezonumuzun olacağının garantisi yok.

İkisinin de 3. sezon için bir vizyonları olduğunu biliyorum. Yine de bu yapımın daha fazla sezon yapmaya uygun olup olmadığını henüz bilmiyorum" dedi.

BU VİDEO DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR