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Haftanın kitapları | Havalimanlarından doğan hikâyeler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haftanın kitapları | Havalimanlarından doğan hikâyeler
Kitap, Yazar, Havalimanı, Seyahat, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Haftanın kitaplarında bu hafta “Rota Bilinmez”, “Dikkat Tank! Achtung-Panzer!” ve “Modernismo” okurları bekliyor.

MURAT ÖZTEKİN - Haftanın kitaplarında bu hafta üç kitap öne çıkıyor.

HAVALİMANLARINDAN DOĞAN HİKAYELER

Yazar ve gazeteci Funda Karayel’in “Rota Bilinmez” kitabı okurla buluştu. TK Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan eser, devamlı yolculuklar yapan Karayel’in hava meydanlarında ya da uçaklarda edindiği tecrübelerden doğmuş. Ancak eser, bir seyahat kitabı değil, değişik hikâyelerin membaı… Yazar, bu ilk eserinde insanın kendisini anlaması için başka hikâyelerin parçası olmanın değerini vurguluyor. Esere, tıpkı yolcuların havalimanlarında hissettiği gibi hüzünle mutluluk arasında değişen duygular siniyor. Okuyucusunu insanın kendi içinde seyahate de çıkaran metinlere çarpıcı illüstrasyonlar eşlik ediyor.

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TANKLAR, BÖYLE ÇIKTI MEYDANA!

Tanklar, ortaya çıktıkları I. Dünya Savaşı’ndan beri harplerin seyrini, dolayısıyla tarihi de değiştiren sıra dışı araçlar oldular. Bu çelikten savaş makineleri, önce beğenilmese de zamanla önemi anlaşıldı. Ancak Alman subay Heinz Guderian, daha 1937’de tankların ehemmiyetini kavramış ve bir eser kaleme almıştı. İşte o eser, “Dikkat Tank! Achtung-Panzer!” adıyla Kronik Kitap tarafından Türkiye’deki okura sunuluyor. II. Dünya Savaşı’nın meşhur Blitzkrieg (Yıldırım Harbi) taktiklerine ilham veren eserde,  tankların savaşın asli unsuru olduğu savunuluyor. Dünyadaki savaş taktiklerinin değişmesine yol açan eser, askerî tarih meraklılarının yanı sıra strateji tutkunlarına hitap ediyor. 

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LATİN AMERİKA'DAN 17 SIRA DIŞI HİKAYE

Latin Amerikalılar 20. asrın başlarında sömürgeci devletlerden nispeten kurtulmuştu ama başlarına bu defa başka “siyasi belalar” gelmişti. O devirdeki kimlik arayışları neticesinde “Modernismo” tesirinde yeni bir edebiyat doğdu. Geleneklere cephe alınıyor ve daha ziyade eşitlik gibi sosyal meseleler öne çıkarılıyordu! Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkan “Latin Amerika’dan Tekinsiz Öyküler” adlı eser ise o devrin edebiyatçılarınca Latin Amerika’da kaleme alınmış 17 sıra dışı hikâyeyi bir araya getiriyor. Farklı tercümanlar tarafından Türkçeye kazandırılan eserde; Horacio Quiroga, José Asunsión Silva,  Juan Montalvo, Leopoldo Lugones, Manuel Gutiérrez Nájera, Roberto Arlt, Roberto Mariani ve Roberto Payró’nun metinlerine yer veriliyor. 

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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