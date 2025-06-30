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Özel müzelerde yaz fırsatları! İndirime girdiler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Özel müzelerde yaz fırsatları! İndirime girdiler
Müze, Efes, Sultanahmet, Ayasofya, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okullar kapandı ama bazı müzeler kapılarını fırsatlarla açmaya başladı...

MURAT ÖZTEKİN - İstanbul Sultanahmet Meydanı’ndaki Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile İzmir Selçuk’taki Efes Deneyim Müzesi, 15 Eylül’e kadar ailelere yüzde 20 indirim uygulayarak yaz boyunca ziyaretçilerini tarihle buluşturuyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli kampanyadan, müze gişe noktalarından bilet alan aileler faydalanabiliyor. Türkiye’nin ilk sanal gerçeklik müzesi Müzeverse ise haziran ayı boyunca geçerli olan %25 indirim kampanyasıyla çocuklar ve ailelerini davet ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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