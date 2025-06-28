Esnaf ve yerel halk bu festivalle canlandı! Bakan Yardımcısı Yazgı'dan Turkiyegazetesi.com.tr'ye özel açıklamalar

Bursa, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 gün boyunca 71 noktada 600 etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Turkiyegazetesi.com.tr'ye verdiği özel röportajda, Bursa Kültür Yolu Festivali’nin yerel halkın sürece aktif katılımıyla kültürel ve ekonomik bir canlılık oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, tarih ve kültürün kalbi Bursa’da sanatseverleri unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor.

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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Bursa Kültür Yolu Festivali’nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi’nin katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

GEÇMİŞLE GELECEĞİ SANATLA BULUŞTURAN FESTİVAL

Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Bursa’nın medeniyet mirasını sanatla harmanlayan bu festivalin, şehrin kültürel dokusuna büyük katkı sağladığını vurguladı:

Türkiye Kültür Yolu Festivali, yalnızca etkinlikler dizisi değil; aynı zamanda yerel değerleri evrensel sanatla buluşturan bir köprü. Şehirlerin markalaşması, kültür ve sanatın yaşatılmasıyla mümkün. Festivalimiz de tam olarak bunu hedefliyor.

Yazgı, Türkiye’nin dünya turizm sıralamasında yükselişinde, kültürel mirasın etkin tanıtımının ve nitelikli etkinliklerin rolüne dikkat çekti. Özellikle kültür odaklı festivallerin, turizme kaliteli ziyaretçi kazandırdığını ve ülkenin tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

Turkiyegazetesi.com.tr olarak, Bursa’daki Kültür Yolu Festivali’ne katıldık.

BAKAN YARDIMCISI YAZGI'DAN TURKIYEGAZETESI.COM.TR'YE ÖZEL AÇIKLAMALAR

Burada Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Gökhan Yazgı ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, festivale ev sahipliği yapan şehirlerde yerel halkın sürece nasıl dahil edildiğine ilişkin sorularımızı cevapladı.

Sayın Yazgı, yerel halkın sürede katılımı, elde ettiği ekonomik ve kültürel kazanımları dair şu ifadeleri kullandı:

Kültür Yolu Festivali’nin gerçekleştiği şehirlerde yerel halkın sürece katılımı temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Festivalin ruhu, ev sahibi şehirlerin kendi kültürel mirasını, hayat enerjisini yansıtabilmesiyle mümkün oluyor.

Yazgı'nın verdiği bilgilere göre; yerel sanatçılar, festival süresince atölye çalışmaları, sergiler, konserler ve çeşitli gösterilerle aktif biçimde yer alıyor. Festival programı hazırlanırken, şehirdeki sanat topluluklarıyla doğrudan temas kuruluyor ve onların üretimleri doğrudan programa entegre ediliyor.

Sayın Yazgı, konuyla ilgili ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Ayrıca şehir esnafı ve küçük işletmeler de festival rotalarında aktif bir şekilde konumlandırılıyor. Sokak etkinliklerinden yöresel gastronomi noktalarına kadar birçok alanda yerel üreticilere görünürlük sağlanıyor. Bu katılım, hem kültürel hem de ekonomik bir canlılık oluşturuyor Belediyeler, üniversiteler, meslek odaları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ise festivalin sadece uygulama değil planlama aşamasında da sürecin aktif bir parçası hâline geliyor

Bakan Yardımcısı Yazgı, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

Festival yalnızca bir ‘etkinlik takvimi’ değil; yerel paydaşların birlikte ürettiği kültürel bir seferberliktir diyebiliriz. Şehirlerin sadece mekânsal değil, kültürel dokusuna da temas ederek yerel halkla birlikte üretilen bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Bu da festivali, bir vitrin olmaktan çıkarıp gerçek anlamda katılımcı ve dönüştürücü bir kültür hareketine dönüştürüyor.

6 BİN ETKİNLİK, ON BİNLERCE SANATÇI, MİLYONLARCA SANATSEVER

Festivalin ilk yıllarında 80 etkinlik noktasıyla yola çıkıldığını hatırlatan Yazgı, bugün bu sayının 1.000’e yaklaştığını ve 2024 itibarıyla 6 bin’i aşkın etkinlikle on binlerce sanatçıyı halkla buluşturduklarını ifade etti. Festivalin, her yaştan sanatseveri kucaklayan kapsayıcı bir organizasyon olduğunun altını çizdi.

Avrupa Festivaller Birliği’ne üye olan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin, artık dünyanın önde gelen festivalleri arasında anıldığını belirten Yazgı, “Kültür ve sanatla bütünleşmiş turizm vizyonumuz, festivalin başarısını kanıtlıyor.” dedi.

PİCASSO'DAN DİJİTAL SANATA: BURSA'DA SANAT RÜZGARI

Açılışın ardından protokol üyeleri, festivalin öne çıkan sergilerini gezdi. “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” sergisi, dünya sanat tarihine damga vuran ustanın gravür, çizim ve fotoğraflarından oluşan 50 orijinal eserini Bursalılarla buluşturuyor.

Geleneksel sanatların yanı sıra dijital sanatın da öne çıktığı festivalde, “Köklere Yolculuk Dijital Sanat Sergisi” ve “Eskizden Piksele” gibi çağdaş seçkiler, izleyicilere çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

9 GÜN BOYUNCA SANAT BURSA'DA

28 Haziran – 6 Temmuz tarihleri arasında 71 farklı noktada düzenlenecek yaklaşık 600 etkinlikle Bursa, müzikten tiyatroya, sergilerden atölyelere kadar renkli bir programa ev sahipliği yapacak. Festival, şehrin sokaklarını sanatla doldururken, her yaştan katılımcıya unutulmaz anlar yaşatacak.

BURSA'YI SANATLA KEŞFETMEK İÇİN BENZERSİZ BİR FIRSAT!

Türkiye Kültür Yolu Festivali, Bursa’nın kadim dokusunu sanatın evrensel diliyle birleştiriyor. Picasso’dan dijital eserlere uzanan bu yolculuk, sanatseverleri Bursa’nın büyülü atmosferine davet ediyor.