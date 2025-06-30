Prof. Dr. Fuat Sezgin’e vefa! Eserleri dijitale taşındı, milyonlara ulaşacak

27 Mayısçıların hışmına uğramasına rağmen yılmayıp Müslüman bilim adamlarının buluşlarını dünyaya tanıtan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bugün 7. vefat yıl dönümü... Büyük bilim adamının kütüphanesindeki 180’den fazla el yazması ve basılı eser ise bugün dijital dünyada erişime açılıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Ömrünü İslam bilim tarihine adayan, Müslümanların bilimsel keşiflerini ortaya koyarak Batı’daki “Karanlık Çağ”ın başka bir yerde “Altın Çağ” olduğunu ispatlayan Prof. Dr. Fuat Sezgin, yedinci vefat yıl dönümünde yâd ediliyor...

Sezgin’in yadigâr bıraktığı nadide el yazması eserler ve matbu kitaplar ise bugün Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) tarafından dijital erişime açılıyor. “Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu”nda bulunan 181 kitap, saat 15.00’te TÜYEK’in internet portalinde erişime sunuluyor. Araştırmacılara yol gösterecek 143’ü el yazması olan eserler arasında Abdulganî Nablusî’nin “Kitâbü’l-Ecvibe alâ Mietin ve Vâhidin ve Sittîne Suâlen”i gibi eşsiz kitaplar da yer alıyor.

Konu hakkında Türkiye gazetesine açıklamalarda bulunan TÜYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Müslüman kâşiflerin ortaya koymuş olduğu buluşları, bilim adamı hassasiyetiyle tespit edip günümüze taşıdığını kaydederek “Fuat Sezgin, ‘karanlık çağ’ olarak sunulan dönemlerde Müslüman kâşiflerin dünyaya yön veren buluşlar yaptığını gün yüzüne çıkarmıştır. Fuat Hoca, bunu akademik esaslarla yaparak dünya bilim tarihinde Müslüman âlimlerin hakkının teslim edilmesinde rol oynamıştır. Tabii olarak insanımızın öz güven kazanmasını da sağlamıştır” diyor.

İSLAMOFOBİYLE MÜCADELE ETTİ

İslamofobinin çağlardır yaşandığını ve Fuat Sezgin’in ortaya koyduğu çalışmalar vasıtasıyla bununla savaştığını vurgulayan Dr. Yılmaz “Avrupa’da nesiller Müslümanlara dair korku destanlarıyla büyütülmüşlerdir. Bugünkü propagandanın temelinde de bu vardır. Ancak Sezgin’in Frankfurt’ta İslam bilim ve tarihini bir enstitü ile müze şeklinde ortaya koyması, tabii ki hem İslam düşmanlığıyla hem de Müslümanların bilimle ilgisi olmadığına dair safsatalarla mücadelede etkili olmuştur” şeklinde konuşuyor.

SEKİZ ASIRDAN ESERLER

Fuat Sezgin’in dijital dünyaya taşınacak özel kitap koleksiyonunun Gülhane Parkındaki Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesinde yer aldığını hatırlatan Dr. Yılmaz, şöyle konuşuyor: Tarihi 800 sene önceye uzanan farklı dönemlerden yazma eserler ile matbu kitaplar bu kütüphanede mevcut. İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ise Türkiye Yazma Eserler Kurumuna müracaat ederek, bizden bu eserlerin bakım ve restorasyonun yapılmasını istediler. Biz de 181 eserin tamamını dijitalleştirerek katalog bilgilerini hazırladık. Bugün saat 15.00’te internet üzerinden herkesin erişimine açıyoruz. Bu önemli eserlerin türlerine baktığımızda tefsir, fıkıh, kelam, matematik, edebiyat ve benzeri gibi farklı disiplinlere dair olduğu görülüyor.

Dr. Coşkun Yılmaz, Fuat Sezgin’in kütüphanesinden sonra farklı koleksiyonları da önümüzdeki aylarda dijital ortama taşıyacaklarının müjdesini veriyor.

27 MAYIS'TA TEK BAVULLA ÜLKEDEN AYRILDI

1924’te doğan Prof. Dr. Fuat Sezgin, Adnan Menderes hükûmetine karşı yapılan 27 Mayıs 1960 Darbesi’nde cuntacılar tarafından “147’ler” olarak bilinen akademisyenler arasına alınıp üniversiteden atılmıştı. Gittiği Almanya’da İslam bilim tarihine dair çalışmalar yapıp mühim akademik eserlere imza atan Sezgin, hayatının son devrinde ise Türkiye’de iade-i itibar görmüş, hükûmet desteğiyle İstanbul’da İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesini açmıştı.

Sezgin’in hayatı boyunca çok sıkıntılar yaşadığını anlatan Dr. Coşkun Yılmaz “Fuat Hoca 1960 Darbesi’nden sonra Türkiye’yi bir valizle terk etmek zorunda kalmıştı. Ancak yıllarca yurt dışında mücadele etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise başbakanlığı döneminde Sezgin’in çalışmalarıyla yakından ilgilenmişti. Hoca, aslında ümit etmediği bir Türkiye ile karşılaşmıştı. Bu yüzden özel kütüphanesini Almanya’dan Türkiye’ye getirilmesine müsaade etti” ifadelerini kullanıyor.