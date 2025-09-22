Kadim şehre iki sanatçı bakışı: İstanbul’un her köşesi konuşuyor

MURAT ÖZTEKİN - Usta ressam Memduh Kuzay ile Türkiye’de yaşayan Rus sanatçı Tatiana Kirillova, İstanbul’a farklı cephelerden baktı ve enteresan bir sergi ortaya çıktı: “Değerleriyle İstanbul”...

Azarnegari Art House’ta açılan sergide, Kuzay’ın şehrin kültürel unsurlarına dair aykırı işleri ile Kirillova’nın İstanbul’un vapurlarını ve tanınmış portrelerini tasvir ettiği resimleri birlikte görülebiliyor. Sergi hakkında Türkiye gazetesinin sorularına cevap veren iki sanatçı, şehrin farklı değerlerini ortaya koymaya çalıştıklarını söylüyor.

Sanatçı Kuzay Napolyon’a atfedilen “Dünyanın tek bir başkenti olsaydı, İstanbul olurdu” sözlerini hatırlatarak şöyle konuşuyor:

Bu şehirde yaklaşık 40 senem geçti ve yıllardır eserlerimde İstanbul’u konu ediniyorum. İstanbul nereye çizerseniz çizin yakışan bir şehir. Birçok ressam ‘şehir resmi’ yapar. Bense ‘şehrin resmini’ yapmayı tercih ediyorum. Yani kedisi, köpeği ve farklı kültürlerden insanlarıyla İstanbul’u resmediyorum. İstanbul’un değerlerini ön plana çıkarmak için karşılıklı teati yaptığımız bu sergide ise renkli bir sonuç çıktı.

İstanbul’un asırlardır süregelen değerlerinin olduğunu kaydeden Kuzay “Fatih Sultan Mehmed ‘Ormanımdan bir dal kesenin kolunu, bir ağaç kesenin başını keserim’ demiştir. İstanbul gerek yeşilliği gerekse Osmanlının burada oluşturduğu muhteşem mimari ve sosyal hayatla özel bir şehir” diye konuşuyor.

EZAN SESİYLE UYANIRIM

On senedir İstanbul’da yaşayan Tatiana Kirillova ise “İstanbul’u daha burada yaşamaya başlamadan önce çok sevmiştim. Daha sonra ailemle birlikte şehre yerleştik. Bu topraklar kadim bir tarihe sahip, birçok imparatorluğu hissediyorum. İstanbul’un her köşesi âdeta benimle konuşuyor. Bir sanatçı olarak şehri keşfetmeye çalışıyorum. İstanbul sanatçı için inanılmaz bir ilham kaynağı. Zaten özellikle penceremi açtığımda Boğaz’ı görecek bir ev seçtim. Gün doğumundan önce kalkıyorum ve önce ezanı diliyorum. Sonra sahildeyim, her sabah şehrin ritmini hissediyorum” ifadelerini kullanıyor.

GURUR VERİCİ HİKAYELER

İstanbul’un gurur verici hikâyelere sahip olduğunu ve bunların bir kısmının az bilindiğini söyleyen Rus sanatçı Kirillova “Mesela dünyadaki ilk arabalı vapur 1872 yılında İstanbul’da yapılmış. Bu dünya denizciliğinde bir devrimdir. Unutulmayı hak etmediğini düşündüğüm için bu vapuru resmettim. Diğer vapurlar da benim ilgimi çekiyor. Çünkü her vapur birçok insanın hikâyelerini barındırıyor” şeklinde konuşuyor.

“Değerleriyle İstanbul” sergisi 20 Ekim’e kadar Azarnegari Art House’ta görülebilecek.