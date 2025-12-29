Taş Konak’taki Kalyon Kültür’de kapılarını açan “Kalanlar: Filistin” sergisi, Gazze’deki dramı tecrübe edebileceğiniz enstalasyonlardan meydana geliyor. Serginin küratörleri, sanatseverleri Gazzelilerin maruz kaldığı zulme şahit kılmak istediklerini söylüyor.

MURAT ÖZTEKİN - İçeriye girdiğimizde küskün Hanzala tasvirli bir duvar bizi karşılıyor ve Gazze’de olan bitenleri bir mermi deliğinden seyrediyoruz. Sonra elimize verilen fenerlerle zifirî karanlıktaki tünellerinin içerisinde ilerliyoruz. “Babam konuşmuyor”, “Rüyamda siren sesi var” ve “Kardeşim artık toprağın altında” gibi duvarlara kazınmış ifadeleri karanlığın arasında seçiyoruz ve yakınlarını kaybeden insanların haykırışları kulaklarımızı sağır ediyor.

Sonra Gazze’de vefat edenlerin isimlerinin yer aldığı bir yerleştirme odasına giriyoruz. Burada 70 binden fazla insanın ismi yazıyor ve bir ses tarafından okunuyor. Böylece katledilenlerin birer sayıya dönüştürülmesine itiraz ediliyor.

Üst kata çıktığımızda ise bombalarla harap olmuş ama kara tahtada Besmele’nin yer aldığı bir Gazze sınıfını tecrübe ediyoruz. Derken boya bulamayınca tencere isiyle resim yapan Filistinli ressam Ragde Şeyh el-Eid’den ilhamla meydana getirilen eserin içinde kayboluyoruz ve onun yaptığı gibi umutlarımızı nakşediyorsunuz kâğıda. Ardından patlayan bombaların tozlarıyla kaplı ve silahların lazerleriyle aydınlanan bir Gazze evine misafir oluyoruz. Burada ikram edilen şey empati oluyor!

'Kalanlar: Filistin' empatiye davet ediyor! Taş Konak'ın kapısı Gazze'ye açılıyor

TAŞ KONAK’IN İKİ KATINA YAYILAN ESERLER

Gazze’de insanlar bombardıman altında hayat sürüyor, eğitim görmeye çalışıyor hatta sanat yapıyor ve vefat edenler birer sayıdan çok daha fazlasını ifade ediyor… Kalyon Kültür’de kapılarını açan “Kalanlar: Filistin” sergisi ise ekranlardan seyredilen dramı yaşıyormuşsunuz gibi hissettiren enstalasyonlardan meydana geliyor.

Taş Konak’ın iki katına yayılan sergide, sanatseverler altı farklı odada yer alan enstalasyonları tecrübe ederek Gazzelilerin durumunu daha iyi idrak ediyor. Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan serginin küratörleri Enes Hakan Tokyay ve Emine Karabulut fikir safhasıyla beraber bir senelik çalışma neticesinde hazırlanan eserlerin, Gazze’de yaşanan gerçek durumu yansıttığını söylüyorlar.

Enes Hakan Tokyay, sorularımızı cevapladı.

İÇİNE GİRİP DOKUNULABİLİYOR

Aynı zamanda sergideki enstalasyonların sanatçısı da olan Tokyay, “Yönetmen kimliğimle daha evvel Filistin’de gördüklerimi sanat ortamına taşıdım. Burada her şeye rağmen topraklarına sahip çıkan insanların hikâyeleri var” diyor.

Tokyay “Bütün eserler aslında bir deneyim alanı. Her eserin içerisine girip dokunabiliyorsunuz. Mesela içinde bulunduğumuz bu odada işgal altındaki bir evi görüyorsunuz ve hiçbir savaş aleti olmayan Gazzelilerin maruz kaldığı haksızlığa şahit oluyorsunuz. Buradan herkes kendine göre bir şeyler alıyor; insanları bir duyguya yönlendirmiyoruz” şeklinde konuşuyor.

GAZZELİLERİN AİDİYET HİSSİNİ SORGULUYORUZ

Küratör Karabulut ise “Bu sergi aslında beş duyuya hitap ediyor. Gazze’deki günlük hayatın her bir parçasını altı farklı enstalasyonla gösteriyoruz. Böylece ‘Gazze’de yaşananlar bizim başımıza gelseydi neler hissederdik’ sorusunun cevaplarını bulmaya çalışıyoruz. Gazzelilerin zor şartlarda aidiyet duygusu ile hareket etmelerini ortaya koyup bunun sebeplerini sorguluyoruz. Aslında burada Gazze’deki onurlu duruşu göstermek istiyoruz” ifadelerini kullanıyor.

30 Mart 2026’ya kadar Kalyon Kültür’ün Şişli’de yer alan Taş Konak’taki binasında tecrübe edilebilecek sergi, aynı zamanda Gazze için bir yardımın da parçası olacak. Sergiyi ziyaret edenler adına Türk Kızılay iş birliği ile hayata geçirilen Filistin’e Nefes Kampanyasıyla yardımda bulunulacak.

