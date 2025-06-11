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Khalid Abdalla şarkısını Filistinli çocuklara adadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Khalid Abdalla şarkısını Filistinli çocuklara adadı
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“The Crown” dizisindeki Dodi el-Fayed karakteriyle tanınan Mısır asıllı İngiliz oyuncu Khalid Abdalla, ilk şarkısı “A Simple Song”u (Basit bir Şarkı) dinleyicilerle buluşturdu.

MURAT ÖZTEKİN - Abdalla, eserini Filistin’in bütün çocuklarına ithaf ettiğini duyurdu. Açıklama yapan sanatçı, şarkının ilhamının, devam eden bir soykırımın ortasında, Trump ve Netanyahu’nun Gazze’yi etnik olarak temizleyip bir Riviera’ya dönüştürme amacında bulunduğu bir anda geldiğini ifade etti. Abdalla, eserini sosyal medya hesabında da paylaşarak, Filistin’in geçmişteki, bugün ve gelecekteki çocuklarına ve soykırıma uğrayan bütün çocuklara adadığını vurguladı.

Eser, 24 saat içinde yarım milyonu aşkın izlenmeye ulaştı. Yakın zamanda İngiltere’nin İsrail’e silah satışını protesto amacıyla düzenlenen ve göstericilerin örtüyle Londra’da parlamento binasının etrafında sembolik “kırmızı duvar” ördüğü eyleme katılan isimler arasında Khalid Abdalla da yer almıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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