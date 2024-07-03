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Kısa filmler yine gösterimde

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kısa filmler yine gösterimde

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akbank tarafından düzenlenen Kısa Film Festivali’nde yer alan filmler yeniden gösterimde. 15 kısa film, ücretsiz olarak seyredilebilecek.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Akbank Sanat’ın ev sahipliğinde düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali’nin ulusal yarışma seçkisinde yer alan filmler, tekrar seyirciyle buluşuyor.

Dün başlayan “20. Akbank Kısa Film Festivali Festival Kısaları Akbank Sanat’ta” adlı faaliyet; 9, 16 ve 23 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Beyoğlu’nda yapılacak program çerçevesinde “Festival Kısaları” bölümünde yer alan toplam 15 kısa film, ücretsiz olarak seyircilerin takdirine sunulacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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