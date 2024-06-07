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Haberler > Kültür - Sanat > ''Kısa'dan hisse'' Kısa filmler Uluçay’a adanıyor

''Kısa'dan hisse'' Kısa filmler Uluçay’a adanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali, bu sene 2-9 Kasım tarihlerinde dokuzuncu defa gerçekleşecek.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali, bu sene 2-9 Kasım tarihlerinde dokuzuncu defa gerçekleşecek. Sinemanın usta isimlerini ve eserlerini sinemaseverlerle buluşturan festivalin başvuruları başladı. “Başka Bi’ Festival” mottosuyla yolculuğuna devam eden festivalin başkanlığını Aşkın Özcan, artistik direktörlüğünü ise Abdulhamit Güler üstleniyor.,

FİLİSTİN SİNEMASINI UNUTMAYACAKLAR

Özcan, yapacakları faaliyetlerde Filistin sinemasını unutmayacaklarını ifade ediyor. Güler de festivali Ahmet Uluçay’a adadıklarını, faaliyetlerle efsane yönetmeni yâd edeceklerini söylüyor. Festivale müracaatlar 9 Eylül’e kadar devam edecek.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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