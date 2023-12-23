'Konser yapılmıyor' iddialarına Bakan Ersoy'dan cevap: Sadece yüzde 1'i iptal edildi

23 Aralık 2023 08:01 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 08:03

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Genel kurulda konser iptallerine ilişkin eleştirilere cevap veren Bakan Ersoy, bazı bölgelerde, bazı hassasiyetlerin oluşabildiğini ve kaymakamlıkların nadiren de olsa iptal kararı verebildiğini kaydetti. Ersoy “İptallerle ilgili gelen tepkiler üzerine İçişleri Bakanımıza sordum; ‘Bu yıl ne kadar etkinliğe izin verdiniz?’ dedim. Yaklaşık 4 bin 700 etkinliğe İçişleri Bakanlığı tarafından onay verilmiş. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan etkinlikler bu rakama dâhil değil. Valilikler tarafından yapılan konser iptali sayısı ise 46. Sanki bütün konserler iptal ediliyormuş gibi imaj var. Resmî iptal sayısı yüzde 1’e denk geliyor” dedi. Öte yandan, bakanlığın vakıflara çok fazla yardım yaptığına dair iddiaların doğru olmadığını belirten Ersoy “Bu yıl yapılan yardım 547 milyon lira. Bunun 537 milyon liralık kısmı yani yüzde 98,5’i Yunus Emre Vakfına yapıldı. Bu vakıf zaten bize bağlı, adı vakıf olarak geçtiği için herhâlde bir yanlış algılama oldu” diye konuştu.