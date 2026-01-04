Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 1940 yılında köy enstitüsü olarak kurulan, daha sonra öğretmen lisesine dönüştürülen tarihi okul binası, bugün eğitim müzesi olarak ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. 86 yıllık yapı, mezunların anılarını tazelerken genç nesillere de Türkiye’nin eğitim tarihini tanıtıyor.

Düziçi ilçesinde 1940’ta köy enstitüsü olarak açılan ve 1954 yılında öğretmen lisesine dönüştürülen okul, 1994’te kapanmasının ardından uzun süre atıl kaldı. 2000 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 2005’te eğitim müzesi olarak kapılarını açan bina, eski öğrencilerin kullandığı ders araçlarından fotoğraflara ve ödevlere kadar birçok materyali bünyesinde barındırıyor.

Okul, o dönemki öğrencilerin kullandığı eğitim araçlarından fotoğraflarına ve ödevlerine kadar çok sayıda malzemeyle adeta geçmişe yolculuk yaptırıyor.

"BURASI TÜRKİYE'DE İLK EĞİTİM MÜZESİ"

Düziçi Fen Lisesi Müdürü İsmail Gökçeli, okullarının 140 dönümlük yerleşke içerisinde yer aldığını söyledi. Yerleşkede lojmanlardan yemekhane ve sinema salonuna kadar çok sayıda yapının yer aldığını anlatan Gökçeli, burada ayrıca bir dönem köy enstitüsü ve öğretmen okulu olarak kullanılan, şu anda ise müzeye dönüştürülen binanın da bulunduğunu belirtti.

Gökçeli, müzede 1940 yılından günümüze kadar gelen süreçte eğitim gereçlerinden öğrencilerin derslerde yaptığı çalışmalara kadar çok sayıda malzemenin yer aldığını dile getirdi.

Müzenin geçmişe yolculuk yaptırdığını belirten Gökçeli, "Burası Türkiye'de ilk eğitim müzesi. Müzenin içerisinde biyoloji dersinde yapılmış çiçeklerden kuşlara, zar kanatlılardan kemirgenlere kadar örnekler var. Aynı zamanda üst katlarda o zamanki öğrencilerin kullanmış olduğu müzik aletleri, el işlerini geliştirmek için kullandıkları günlük hayatta kullanılabilecek hemen hemen her türlü envanter burada mevcut." diye konuştu.

"MEZUNLAR ANILARINI TAZELİYOR"

Gökçeli, okul binalarının bulunduğu yerleşke içerisinde yer alan iki katlı müzeyi her yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Gençlerin yanı sıra bu okuldan mezun olanların da müzeyi gezerek anılarını tazelediğini anlatan Gökçeli, "17 Nisan'da köy enstitülerinin kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde buraya daha çok ziyaretçi geliyor. Düziçi'ne gelen ziyaretçiler burayı gezmeden gitmiyor. Enstitü mezunu çok az insan kaldı. Enstitü mezunlarının yanı sıra öğretmen okulundan mezun olanlar da buraya gelerek anılarını tazeliyor." dedi.

