Londra'daki Banksy eserini çalan kişi yakalandı

24 Aralık 2023 06:42 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 06:44

Dünyanın farklı yerlerinde yaptığı şablon tekniğinde grafitilerle tanınan ve gerçek kimliği bilinmeyen İngiliz sokak sanatçısı Banksy, son olarak Londra'nın Peckham bölgesinde, "Stop" (dur) yazılı trafik tabelası üzerine yaptığı üç İHA'yla kendinden söz ettirdi.

Eserlerinde savaş karşıtlığına sık sık yer veren Banksy, son eserini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Banksy'nin paylaşımından kısa süre sonra bir kişi, tabelayı başka birisinin de yardımıyla yerinden sökerek uzaklaştı. Dün gerçekleşen olayın ardından bugün, Londra Metropolitan Polisi, söz konusu kişinin hırsızlık ve mala zarar vermek suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü, trafik güvenliği için yeni tabelanın takıldığı da ifade edildi.

Sosyal medya kullanıcıları, İsrail'in Batı Şeria'da oluşturduğu güvenlik duvarları ve Gazze'de de eserler veren sokak sanatçısının son eserinin Gazze'de ateşkes mesajı verdiği yorumunu yaptı.