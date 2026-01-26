Riyad’da 30 Ocak’ta açılacak 3. Diriyah Çağdaş Sanat Bienali’nde 65’ten fazla sanatçının eserleri sergilenecek. Bienal, “Fasılalar ve Geçişler” temasıyla hem geleneksel hem de deneyim odaklı çalışmalara yer veriyor.

MURAT ÖZTEKİN - Sanat ve tarih, Suudi Arabistan’ın başşehri Riyad’da gerçekleşecek “3. Diriyah Çağdaş Sanat Bienali”nde (3. Diriyah Contemporary Art Biennale) buluşacak. 37’den fazla ülkeyi temsilen 65’in üzerinde sanatçının yer alacağı bienal, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan At-Turaif bölgesi yakınındaki JAX District’te 30 Ocak’ta kapılarını açacak. Bu sene ülkedeki kadim göçebe kültürüne atıfla “Fasılalar ve Geçişler” temasıyla yapılacak olan bienal, yoğun hareket hâlindeki dünyayı “bir geçit töreni” olarak tekrar düşünmeyi öne çıkarıyor. Tanınmış Amerikalı şair ve ressam Etel Adnan ile Filistinli soyut sanatın öncüsü Samia Halaby’nin işlerinin görülebileceği 3. Diriyah Çağdaş Sanat Bienali’nde Merve Ertufan ve Müge Yılmaz gibi Türkiye’den sanatçılar da yer alacak.

TECRÜBEYE DAYALI İŞLER DE SERGİLENECEK

Diriyah Bienal Vakfı tarafından düzenlenen, sanat yönetmenliğini ise Nora Razian ile Sabih Ahmed’in üstlendiği bienalde, alışılmış sanat eserlerinin yanı sıra seyirciyi içine çeken tecrübeye dayalı çalışmalara da yer verilecek.

