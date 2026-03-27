Sahnede şenlik! Tiyatro Günü'nde oyunlar ücretsiz
27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Devlet Tiyatroları 19 şehirde 32 oyunu, İBB ise 26 mekânda 26 oyunu ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşturuyor. Beylikdüzü Tiyatro Festivali de 28 Mart’a kadar ücretsiz devam ediyor.
MURAT ÖZTEKİN - Sahneler, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde şenlik havasında açılıyor. Birçok tiyatroda bugün oyunlar ücretsiz olarak sanatseverlere sunuluyor. Devlet Tiyatroları, 19 şehirde 32 oyunu ücretsiz sahneliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ise özel günü 26 mekânda, 26 tiyatro oyunuyla kutluyor. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde “Haramiler”, Kâğıthane Sadabad Sahnesinde “Cadı Kazanı”, Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesinde “Öylece Durur Zaman”, Ümraniye Sahnesinde “Fosforlu Cevriye”, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesinde “Köpek Kalbi”, Müze Gazhane’de “Geçmişin Gölgesi” ve “Sivrisinekler” oyunları ücretsiz sahneleniyor.
Tiyatro, opera ve balede rekor! Bakan Ersoy: Büyük dönüşüm gerçekleştirdik
Beylikdüzü Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Tiyatro Festivali de 28 Mart’a kadar sanatseverlerle ücretsiz buluşuyor. Farklı noktalardaki bu ücretsiz oyunların çoğunun biletlerinin tükendiği görülüyor.