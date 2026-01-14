Gazze’de katliamlar yapan İsrail, protestolar sebebiyle 2024’te pavilyonunun halka kapatılmasından sonra tekrar Venedik Bienali’ne katılmayı planlıyor.

Hazırlayan: Murat Öztekin - Bu yıl yapılacak bienalde ülkeyi aynı zamanda devlet tarafından verilen “İsrail Ödülü”nün de sahibi olan heykeltıraş Belu-Simion Fainaru temsil edecek. Ancak duruma sanat çevrelerinden reaksiyonlar yükseliyor. “Soykırım Değil Sanat İttifakı” (ANGA), İsrail’in bu seneki sergisini “Soykırım Pavyonu” olarak adlandırdı. ANGA’dan yapılan açıklamada “İsrail’in yaklaşan bienalden dışlanması için bir defa daha çağrıda bulunuyoruz” ifadeleri yer aldı.

KABALA’YA VURGU YAPIYOR

İsrailli sanatçı Fainaru ise Artnews’e açıklama yaparak bienalde yer alması planlanan eserinin herkese bir umut vizyonu olacağını iddia etti. Fainaru’nın bienalde yer alması planlanan “Hiçliğin Gülü” adlı enstalasyonunda bir havuza siyah su damlatan 16 boru bulunacak. 16 sayısı ile Yahudi mistik geleneği Kabala’daki dönüşüme vurgu yapılacak.

