Sinemada bu hafta | 'Argylle' Casuslar âleminde bir yazar

Yönetmen Matthew Vaughn’un “Argylle: Gizli Casus” filmi, ajan romanları kaleme alan bir yazarın sıra dışı şekilde casusların gerçek dünyasına çekilmesini merkezine alıyor. Absürt tarafları yoğun olan eser, bol sürprizli senaryosuyla dikkat çekiyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Malum İngilizler gerçek hayatta istihbaratın hâkimi oldukları gibi işin beyazperde tarafında da öyleler. “James Bond” serisinin yanı sıra “Köstebek”, “İnsan Avı” ve “Kurye” gibi akıllarda kalıcı realist casusluk filmlerine imza attılar ama absürt eserlerle kendileriyle -ve tabii dünyayla- alay da ettiler. Üçleme hâlinde seyirciyle buluşan “Kingsman” böyle bir filmdi mesela...

Ve şimdi o meşhur serinin yönetmeni Matthew Vaughn, “Kingsman” serisinden izler taşıyan ve biraz da “James Bond” filmlerini hatırlatan bir casusluk gerilimiyle geldi: “Argylle: Gizli Casus”...

Sinema ve eğlence dünyasının yıldızlarını bir araya getiren eserde; Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Catherine O’Hara, Bryan Cranston, Samuel L. Jackson ve Dua Lipa gibi isimler rol alıyor.

Ajan romanlarıyla tanınan yazar Elly Conway (B. Howard), tamamladığı yeni kitabının taslağını “kontrolcü” annesine (C. O’Hara) okuttuğunda, “Sonra ne olacak?” reaksiyonunu alıyor. Ve eserin sonuna kısa bir bölüm ilave etmek için annesinin yanına doğru seyahate çıkıyor. Ancak tren yolculuğunda saçı sakalı birbirine karışmış garip ajan Aidan’la (Sam Rockwell) tanışıp yazdıklarının espiyonaj dünyasında sandığından daha büyük “yakınları” olduğunu ve “Birim” adlı kötü casusların kendisinin peşine düştüğünü öğreniyor. Onların oyununu bozmak içinse romanlarının kahramanı Argylle ile gerçek dünyadaki Aidan’ın buluştuğu bir maceranın içerisine sürükleniyor. Tabii, işleri kitabına uydurmaya devam ediyor!

KATMANLI VE BOL SÜRPRİZLİ

Elly Conway adlı varlığı bile şüpheli bir yazarın aynı isimli eserinden adapte edildiği ifade edilen (Kitabı Taylor Swift’in yazdığına dair bir komplo teorisi de ortada dolaşıyor) “Argylle: Gizli Casus”, hayaller kurarak ajan romanları kaleme alan kendi hâlinde bir yazarın, sıra dışı şekilde casusların gerçek dünyasına çekilmesini merkezine alıyor. Ancak yönetmen Matthew Vaugh bunu Jason Fuchs’ın kaleme aldığı senaryo ile karmaşık ve bol sürprizli bir esere dönüştürüyor. Ancak iki saati aşan film, zamanla seyirciyi yorucu bir girdabın içerisine sokuyor.

Doğrusu “Argylle”, beklediğimden birazcık daha realist bir film olmuş. Fakat yine de absürtlük çok fazla. Düşünün, bir kedi tırnaklarıyla ajan haklıyor!

Ancak sinema salonuna has dizayn edilmiş eser, dünyanın farklı yerlerinde geçen yüksek tempolu hikâyesiyle de çok zaman seyirciyi peşinde sürüklüyor. Elly Conway karakterinin gözünden hayal ile hakikatin karıştığı sekanslar kurgusuyla eğlendiriyor. Fakat seyircinin dikkatini celbetmek için “ucuz numaralara” da başvurulmuyor değil.

KUR’ÂN’DAN İKTİBAS

Enteresan şekilde Kur’ân’dan alıntı yapılsa da İngilizvari bir oryantalizmle negatif Orta Doğu tasvirlerine de yer veriliyor.

Sam Rockwell usta oyunculuğuyla esere renk katarken şarkıcı Dua Lipa, bir PR malzemesinden fazlası olamıyor.

Hasılı devamı geleceğe benzeyen “Argylle: Gizli Casus”, ajan filmlerindeki absürt havayı devam ettiriyor.

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"ÖĞRETMENLER ODASI" SINIFTA ZORLU İMTİHAN

Almanya’da yaşayan aykırı Türk yönetmen İlker Çatak’ın “Öğretmenler Odası” filmi, toy bir matematik öğretmeninin çalıştığı lisede yaşanan hırsızlık hadisesinin peşine düşmesini merkezine alıyor. Almanya’nın Oscar adayı da olan eserde; Leonie Benesch, Leonard Stettnisch, Eva Löbau, Michael Klammer ve Anne-Kathrin Gummich’in yanı sıra Uygar Tamer ve Özgür Karadeniz de rol alıyor.

Filmdeki hikâye şöyle: İdealist bir öğretmen olan Carla Nowak, ilk defa bir lisede göreve başlıyor ama sınıfında arka arkaya hırsızlıklar meydana geliyor. Problemi kendi başına halletmeyi kafasına koyan Carla, okula gizli kamera yerleştiriyor. Ancak yaptığı iş ortaya çıkınca Almanya’daki sert eğitim sistemini ve meslektaşlarını karşısında buluyor.

Eserde, Avrupa’da yükselen Müslüman ve göçmen karşıtlığının neticelerine temas edilirken öğretmen olmanın zorlukları da vurgulanıyor.

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"SADIK AHMET" TÜRK LİDERİN 'DENGELİ' RESMİ

Batı Trakya Türklerinin kimlik mücadelesini 1980’li ve 90’lı yıllarda üstlenen, bu yüzden Yunan devletinin gazabına uğrayan ve sırlı bir kazada vefat eden Dr. Sadık Ahmet’in zorlu hayat hikâyesi sinemalara misafir olmaya başladı. Hakan Yonat’ın yönetmenliğini yaptığı “Sadık Ahmet” isimli eserde tarihî lideri, Turgay Aydın canlandırırken Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Uğur Yücel ve Erdal Beşikçioğlu gibi tecrübeli oyuncular da rol alıyor.

Filmde Sadık Ahmet’in hayatının belirli bir dönemine odaklanmak yerine siyasi mücadeleye giriştiği yıllardan vefatına kadar ilerleyen safha “ansiklopedik” olarak ele alınıyor. Batı Trakya’daki Müslüman Türklerin yaşadığı baskının tasvir edildiği eserde fazla dengeli bir üslup tercih ediliyor. Bu sebeple esrarengiz ölümü derinleştirilmiyor. Turgay Aydın’ın ve tecrübeli isimlerin oyunculukları ise başarılı…

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