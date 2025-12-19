Toprak, su derken şimdi de Pandora gezegeninde “Na’vi”ler arasında fitne ateşi çıktı! Serinin üçüncü filmi olan “Avatar: Ateş ve Kül”, sinemaya has görselliğiyle dikkat çekiyor. Ancak hikâyenin ikinci plana atıldığı eserin, ne kadar yenilikçi olduğu tartışmalı…

MURAT ÖZTEKİN - Yönetmen James Cameron tarafından 2009 yılında meydana getirilen “Avatar” sadece en çok hasılat (2,9 milyar dolar) yapan film olarak tarihe geçmedi, aynı zamanda sinemadaki anlatım tekniklerini altüst ederek yeni bir yol açtı. Cameron, 3D teknolojileri kullanarak âdeta seyirciyi beyazperdeden girilen başka bir dünyanın içerisine çekti. Pandora gezegenindeki “Na’vi”lerle insanoğlunun mücadelesi üzerine kurulu filmde, bir kimlik hikâyesiyle birlikte verilen sömürgecilik karşıtı mesajlar dikkat çekti. 2022 yılında karşımıza gelen devam filmi “Avatar: Suyun Yolu” ise görsel yönü yüksek ama aile vurgulu hikâyesi yeterince güçlü olmayan bir eser oldu. Buna rağmen 2,3 milyar dolarlık hasılat seyircinin ilgisini ortaya koydu.

"Avatar: Ateş ve Kül" Pandora’da yangın var!

TOPRAK, SU, ATEŞ!

Hava-toprak, su derken şimdi de Cameron’ın yönetmenliğinde serinin üçüncü filmi “Avatar: Ateş ve Kül” karşımızda… Eserin oyuncu kadrosunda Sam Worthington, Zoe Saldana ve Sigourney Weaver gibi isimler yer alıyor.

İkinci film üzerinden ilerleyen yeni eserde Sully ailesi en büyük oğulları Neteyam’ın kaybıyla sarsılmış durumda. Derken hep insanlara yüklenen kötülük hâli “Na’vi”lere de bulaşıyor. “Mangkwan” veya “Kül Halkı” olarak bilinen, volkanik bölgelerde yaşayan asi bir “Na’vi” kabilesiyle tanışıyoruz. Üstelik sömürgeci insan tehdidi de sona ermemiş görünüyor. Albay Quaritch, “Kül Halkı”nın acımasız lideri Varang’la irtibata geçerek onlara teknolojik silahlar vadediyor. “Na’vi”leri bölen bu ittifak, Pandora’da büyük bir tehdit oluşturuyor!

ÜÇ SAATLİK MÜDDET GÖZ KORKUTUYOR

Üç saatlik müddetiyle göz korkutan “Avatar” buna rağmen sinemada seyredilecek devasa bir görsel şölen olma özelliğini muhafaza ediyor. Filmde bu defa suyun yanında ateşin aleviyle renklenen bir palet ve heyecanlı sahneler var! Yönetmen Cameron ekolojik vurgularına devam ediyor. “Eywa” inancı üzerinden paganizm öne çıkarılıyor!

YENİLİKÇİ Mİ?

Hikâyenin yine ikinci plana atıldığı bu eserin, ne kadar yenilikçi olduğu tartışma mevzuu.

Malum görsellik üzerine inşa edilen eserlerin şaşırtıcılığı ve şansı yapay zekânın şahlandığı bugünlerde giderek azalıyor. Serinin dördüncü, hatta beşinci halkası için planlar yapıldığını düşündüğümüzde, “Avatar”ın ve James Cameron’ın işinin zorlaştığı görülüyor.

Fakat “Avatar”ın beyazperdede heyecan meydana getirmeye devam edeceği bir hakikat…

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

● “Hind Rajab’ın Sesi”

● “Şahinbey: Saatin Sırrı”

● “Doğudan Fragmanlar”

Haberle İlgili Daha Fazlası