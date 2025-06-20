Sinemada bu hafta | Kirli paranın laneti! Sade ama mesaj yüklü bir gerilim: Tornado

Genç bir kuklacı kızın merkezinde olduğu “Tornado”, sathi hikâyesine rağmen kirli paranın beraberinde getirdiği felaketlerin ustaca resmedildiği bir film…

MURAT ÖZTEKİN - “Slow West” filmiyle çıkış yapan yönetmen John Maclean, sade ve kara mizahlı üslubuyla dikkat çekmişti. İskoç yönetmen, bu defa 1700’lü yılların sonlarında İskoçya’da geçen kasvetli bir esere imza atıyor ve Japon kültürünü spagetti westernle harmanlıyor. Genç bir kızın parayla imtihanını ve beraberinde gelişen intikam hikâyesini işleyen “Tornado” (Kasırga) adlı eserde; şarkıcı Kōki, Jack Lowden, Tim Roth ve Takehiro Hira gibi isimler rol alıyor.

Bizi üç asır evvelinin Britanya taşrasına götüren eserde; Tornado adlı Asyalı kız ile babası, gezici olarak kukla ve samuray gösterileri düzenlemektedirler. Bir gün yeni soyguna imza atmış Sugarman ve adamları, baba kızın yaptığı gösteriyi görüp merakla seyre koyulurlar. O esnada üstü başı kirli bir çocuk, çetenin çaldığı altın torbalarını usulca araklar. Gösteriyi bitiren Tornado ise açgözlülükle altın torbalarını o çocuğun elinden alır! Ancak haydutlardan “Little” durumu fark etmiştir. Bu çalıntı altınlar bir kâbus gibi onların üzerine çökecektir. Derken çete ile aralarında bir kovalamaca ve sonrasında intikam serüveni yaşanır…

KANLI VE TERLİ HİKÂYE

Süratli bir kovalamaca ile açılıp geri dönüşle anlatılan hikâyede, kukla gösterileri yapmak zorunda kalan “Tornado” ile seyircinin empati kuracağı bir kadın karakter meydana getiriliyor. Ve tıpkı Coen’lerin filmlerindeki gibi haram bir para yüzünden kanlı ve terli bir hikâye ortaya çıkarılıyor.

Yönetmen Maclean, yine minimalist ama vurucu bir film meydana getirmek istiyor. Ancak sadelik ile sathilik arasında ince bir çizgi var! Nitekim burada hem karakterleri hem de hikâyesiyle sathi bir film seyrediyoruz. Eser bir yere varmazken kara mizaha dair hamleler de boşa çıkıyor.

PARA HIRSININ FATURASI

Buna rağmen yer yer seyircinin meraklarını kamçılayan filmde; para hırsının insanoğlunu düşürdüğü kötü durumlar üzerine ders çıkarılacak sekanslar da oluşturuluyor. Hem Tornado’nun hem de Sugarman karakterinin hâli üzerinden bunu görebiliyoruz.

Yönetmenin oluşturduğu görselliğin de her şeye rağmen tesirli olduğunu söylemek gerekiyor. Ancak düşük bir bütçeyle çekildiği her hâlinden anlaşılan eser, 18. asra dair zayıf dönem tasvirleri barındırıyor. Filmde nispeten feminist alt metinler taşıyan intikam macerası ise sırıtıyor.

Ezcümle “Tornado” derin kılınmaya çalışılan ama başarılamayan, hâliyle seyirciye istenildiği kadar tesir etmekten uzak kalan bir yapım oluyor. Yine de bazı açılardan düşünmeye sevk etmesi, puanını yükseltiyor!

HAFTANINDİĞERFİLMLERİ

● “28 Yıl Sonra”

● “Parmaklıklar Ardında İki Kadın”

● “Kanlı Yolculuk”

● “Project X”

● “Terminatör 2: Mahşer Günü” (Tekrar)