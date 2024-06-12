Şoray sahneye çıktı! Film sahnelerini seslendirdi

Türk sinemasının usta aktrisi Türkân Şoray’ın filmlerinde yer alan şarkılar için sahneye çıktı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Türk sinemasının usta aktrisi Türkân Şoray’ın filmlerinde yer alan şarkılar, AKM’deki “Türkân Şoray’ın Sonsuz Senfonisi” adlı konserde tekrar yorumlandı…

Netsanat Senfoni Orkestrası, Şoray’ın başrol oynadığı yapımlardan “Mavi Eşarp”, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Dila Hanım”, “Bodrum Hâkimi”, “Artık Sevmeyeceğim”, “Yılanı Öldürseler”, “Sultan”, “Dert Bende” ve “Kara Gözlüm”den unutulmaz eserleri tekrar seslendirdi.

Melis Kızılaslan, Zeynep Burcu Altınel ve Hande Everes’in solistliğinde gerçekleşen konserde, sahneye çıkan Şoray “Burada sizlerle bir araya gelmek, şarkılarımı dinlemek, birlikte izleyecek olmak, beni son derece mutlu etti. Bu gece benim için çok özel bir gece” dedi. Sanatçı kendisi de “Dert Bende” gibi şarkıları seslendirdi.